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Так мясо вы еще не готовили: сочная курица в банке

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Сочная, ароматная и невероятно вкусная курица в банке
Сочная, ароматная и невероятно вкусная курица в банке. Фото 1000.menu

Курица в банке в собственном соку – это замечательное блюдо на все случаи жизни

Из куриного мяса можно приготовить множество блюд. Курицу запекают целой, готовят кармашки из филе, жарят биточки или даже варят в молоке.

Сегодня мы предлагаем приготовить курочку в собственном соку в банке. Мясо получается настолько нежным и ароматным, что близкие попросят добавки. А рецептом с нами поделились на портале "Доброта".

Как приготовить курицу в собственном соку в банке

Ингредиенты:

  • тушка курицы – 1,2-2 кг;
  • соль;
  • смесь душистого и черного перцев;
  • лавровый лист;
  • лук – 1 шт.;
  • помидор — 1 шт.;
  • перец сладкий – 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Курицу порезать на куски.
  2. Овощи нарезать произвольно.
  3. Выложить курицу и овощи слоями в банку, накрыть банку фольгой.
  4. Поставить банку на решетку в холодную духовку.
  5. Разогреть духовку до 200 градусов, а после того как жидкость в банке закипит – уменьшить до 160 градусов и оставить тушиться на полтора часа.
  6. После выключения духовки оставить банку внутри еще на пол часа.

А если вы любите курятину, рекомендуем приготовить тушенку из этого мяса по рецепту "Телеграфа". Такая тушенка может храниться круглый год.

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#Запекание #Готовим дома #Курка