Так мясо вы еще не готовили: сочная курица в банке
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Курица в банке в собственном соку – это замечательное блюдо на все случаи жизни
Из куриного мяса можно приготовить множество блюд. Курицу запекают целой, готовят кармашки из филе, жарят биточки или даже варят в молоке.
Сегодня мы предлагаем приготовить курочку в собственном соку в банке. Мясо получается настолько нежным и ароматным, что близкие попросят добавки. А рецептом с нами поделились на портале "Доброта".
Как приготовить курицу в собственном соку в банке
Ингредиенты:
- тушка курицы – 1,2-2 кг;
- соль;
- смесь душистого и черного перцев;
- лавровый лист;
- лук – 1 шт.;
- помидор — 1 шт.;
- перец сладкий – 1 шт.
Способ приготовления:
- Курицу порезать на куски.
- Овощи нарезать произвольно.
- Выложить курицу и овощи слоями в банку, накрыть банку фольгой.
- Поставить банку на решетку в холодную духовку.
- Разогреть духовку до 200 градусов, а после того как жидкость в банке закипит – уменьшить до 160 градусов и оставить тушиться на полтора часа.
- После выключения духовки оставить банку внутри еще на пол часа.
А если вы любите курятину, рекомендуем приготовить тушенку из этого мяса по рецепту "Телеграфа". Такая тушенка может храниться круглый год.