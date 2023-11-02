Так мясо вы еще не готовили: сочная курица в банке

Курица в банке в собственном соку – это замечательное блюдо на все случаи жизни

Из куриного мяса можно приготовить множество блюд. Курицу запекают целой, готовят кармашки из филе, жарят биточки или даже варят в молоке.

Сегодня мы предлагаем приготовить курочку в собственном соку в банке. Мясо получается настолько нежным и ароматным, что близкие попросят добавки. А рецептом с нами поделились на портале "Доброта".

Как приготовить курицу в собственном соку в банке

Ингредиенты:

тушка курицы – 1,2-2 кг;

соль;

смесь душистого и черного перцев;

лавровый лист;

лук – 1 шт.;

помидор — 1 шт.;

перец сладкий – 1 шт.

Способ приготовления:

Курицу порезать на куски. Овощи нарезать произвольно. Выложить курицу и овощи слоями в банку, накрыть банку фольгой. Поставить банку на решетку в холодную духовку. Разогреть духовку до 200 градусов, а после того как жидкость в банке закипит – уменьшить до 160 градусов и оставить тушиться на полтора часа. После выключения духовки оставить банку внутри еще на пол часа.

А если вы любите курятину, рекомендуем приготовить тушенку из этого мяса по рецепту "Телеграфа". Такая тушенка может храниться круглый год.