Нежнейший десерт: вы не знали, что яблоки могут быть такими вкусными

Великолепный бюджетный десерт на каждый день

Мы рассказывали, как приготовить вкусную яблочную шарлотку. Но эти фрукты столь универсальны, что для десерта из них необязательно использовать тесто.

Рассказываем, как запечь их в духовке особенно вкусно. За начинку будет править творог с сухофруктами, для вкуса советуем добавить немного меда. Можно также положить специи, такие как корицу, кардамон и т.п.

Ингредиенты:

яблоки – 4 шт.

изюм – 2 ст. л.

творог или сливочный сыр – 120 г

сливочное масло – небольшой кусочек

мед – 1 ст. л.

специи — по вкусу

Способ приготовления:

Осторожно из яблок вырезаем семенные коробочки вместе с серединками мякоти. Должны получиться "чашечки" — только делаем это очень осторожно, ведь нельзя, чтобы в яблоках снизу были сквозные дырочки. Изюм заливаем горячей водой на 5 минут. Потом отбрасываем его на сито, чтоб жидкость стекла. Для начинки смешиваем мед, творог или сыр и изюм. Если у вас творог, его можно дополнительно пробить блендером или протереть через сито. Смесью начиняем плоды. Чтобы десерт получился более нежным, сверху на каждое яблочко (просто на начинку) выкладываем по маленькому кусочку сливочного масла. Ставим его в противень. Выпекаем в предварительно разогретой духовке 20-30 минут. Температура должна быть не выше 180 градусов.

Яблоки можно есть и горячими, но лучше дать им остыть. Также мы рассказывали, как приготовить вкусное печенье.