Закуска из 90-х, которая должна быть в каждом холодильнике: рецепт классической намазки

Это отличный перекус, который можно приготовить за считанные минуты

Мы рассказывали, как приготовить отличный грибной паштет. Теперь делимся рецептом популярной намазки на хлеб из 90-х.

Выходит вкусно и очень бюджетно. Можно готовить хоть каждый день. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

Хлеб – 1 шт

Твердый сыр — 40 г

Плавленый сыр — 1 шт.

Укроп — по вкусу

Яйцо — 1 шт

Чеснок — 1-2 зубчика

Майонез – 3-4 столовые ложки

Способ приготовления:

Хлеб нарезаем ломтиками. Размер выбираем такой, чтобы было удобно есть. На растительном масле обжариваем их с обеих сторон. Яйцо отвариваем. Когда остынет, чистим и натираем на терке. Аналогичным образом измельчаем оба вида сыра. \ Добавляем к массе мелко нарезанный укроп. Выжимаем через пресс или каким-либо другим образом измельчаем чеснок. Заправляем майонезом, при необходимости добавляем немного соли и перца. Перемешиваем. Осталось выложить начинку на хлеб, заварить чаю и смаковать.

С этой намазкой на простой перекус вам нужно будет потратить считанные минуты. Также мы делились рецептом вкусной и необычной закуски из крабовых палочек.