Закуска из 90-х, которая должна быть в каждом холодильнике: рецепт классической намазки
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Это отличный перекус, который можно приготовить за считанные минуты
Мы рассказывали, как приготовить отличный грибной паштет. Теперь делимся рецептом популярной намазки на хлеб из 90-х.
Выходит вкусно и очень бюджетно. Можно готовить хоть каждый день. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- Хлеб – 1 шт
- Твердый сыр — 40 г
- Плавленый сыр — 1 шт.
- Укроп — по вкусу
- Яйцо — 1 шт
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Майонез – 3-4 столовые ложки
Способ приготовления:
- Хлеб нарезаем ломтиками. Размер выбираем такой, чтобы было удобно есть. На растительном масле обжариваем их с обеих сторон.
- Яйцо отвариваем. Когда остынет, чистим и натираем на терке. Аналогичным образом измельчаем оба вида сыра. \
- Добавляем к массе мелко нарезанный укроп. Выжимаем через пресс или каким-либо другим образом измельчаем чеснок.
- Заправляем майонезом, при необходимости добавляем немного соли и перца. Перемешиваем. Осталось выложить начинку на хлеб, заварить чаю и смаковать.
С этой намазкой на простой перекус вам нужно будет потратить считанные минуты. Также мы делились рецептом вкусной и необычной закуски из крабовых палочек.