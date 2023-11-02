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Закуска из 90-х, которая должна быть в каждом холодильнике: рецепт классической намазки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Выходит очень вкусно и дешево
Выходит очень вкусно и дешево. Фото shuba.life

Это отличный перекус, который можно приготовить за считанные минуты

Мы рассказывали, как приготовить отличный грибной паштет. Теперь делимся рецептом популярной намазки на хлеб из 90-х.

Выходит вкусно и очень бюджетно. Можно готовить хоть каждый день. Рецептом поделились на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • Хлеб – 1 шт
  • Твердый сыр — 40 г
  • Плавленый сыр — 1 шт.
  • Укроп — по вкусу
  • Яйцо — 1 шт
  • Чеснок — 1-2 зубчика
  • Майонез – 3-4 столовые ложки

Способ приготовления:

  1. Хлеб нарезаем ломтиками. Размер выбираем такой, чтобы было удобно есть. На растительном масле обжариваем их с обеих сторон.
  2. Яйцо отвариваем. Когда остынет, чистим и натираем на терке. Аналогичным образом измельчаем оба вида сыра. \
  3. Добавляем к массе мелко нарезанный укроп. Выжимаем через пресс или каким-либо другим образом измельчаем чеснок.
  4. Заправляем майонезом, при необходимости добавляем немного соли и перца. Перемешиваем. Осталось выложить начинку на хлеб, заварить чаю и смаковать.

С этой намазкой на простой перекус вам нужно будет потратить считанные минуты. Также мы делились рецептом вкусной и необычной закуски из крабовых палочек.

Теги:
#Рецепт #Бутерброды #Паштет #намазка