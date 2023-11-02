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Следует готовить сразу тройную порцию: салат из свеклы, с которой вы забудете о винегретах

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
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Автор
Прекрасный рецепт на каждый день и не только Новость обновлена 02 ноября 2023, 14:29
Прекрасный рецепт на каждый день и не только. Фото 1000.menu

Закуска получается хрустящая и пикантная

Мы делились рецептом замечательного салата из свеклы. Теперь рассказываем, как приготовить этот овощ в технологии по-корейски. Ничего корейского в этом блюде, конечно, нет, но салат получается вкусным и пикантным.

В приготовлении закуски нет ничего сложного. Рецептом поделились на портале "Добрые Новости".

Ингредиенты:

  • Свекла – 500 г
  • Чеснок – 3 зубка
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Семена кинзы (не обязательно) – 1 чайная ложка
  • Перец черный молотый – 0,5 чайной ложки
  • Масло растительное – 80 г
  • Уксус 5% – 50 г
  • Соль – 1,5 чайной ложки
  • Сахар – 1,5 чайной ложки

Способ приготовления:

  1. Начнём с подготовки ингредиентов. Чистим и мелко нарезаем репчатый лук. Также чистим свеклу, нарезаем овощи на мелкую соломку.
  2. В глубокой миске соединяем свеклу, измельченный чеснок, соль, сахар и уксус. Перемешиваем тщательно и отставляем на время.
  3. В сковороде с толстым дном разогреваем растительное масло. Лук обжариваем до прозрачности, затем добавляем семена кинзы и молотый черный перец.
  4. Перемешиваем ингредиенты в сковороде. Тогда лук вместе с горячим маслом выкладываем в миску с подготовленной свеклой. Перемешиваем.
  5. Ставим салат под фитиль и отправляем его в холодильник минимум на 12 часов. Перед подачей салат еще раз тщательно перемешиваем.

Можно делать сразу несколько порций – закуска отлично хранится в холодильнике. Также мы делились рецептом интересной закуски из крабовых палочек.

Теги:
#Рецепт #Свекла #Салат #Закуска