Следует готовить сразу тройную порцию: салат из свеклы, с которой вы забудете о винегретах
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Закуска получается хрустящая и пикантная
Мы делились рецептом замечательного салата из свеклы. Теперь рассказываем, как приготовить этот овощ в технологии по-корейски. Ничего корейского в этом блюде, конечно, нет, но салат получается вкусным и пикантным.
В приготовлении закуски нет ничего сложного. Рецептом поделились на портале "Добрые Новости".
Ингредиенты:
- Свекла – 500 г
- Чеснок – 3 зубка
- Лук репчатый – 1 шт.
- Семена кинзы (не обязательно) – 1 чайная ложка
- Перец черный молотый – 0,5 чайной ложки
- Масло растительное – 80 г
- Уксус 5% – 50 г
- Соль – 1,5 чайной ложки
- Сахар – 1,5 чайной ложки
Способ приготовления:
- Начнём с подготовки ингредиентов. Чистим и мелко нарезаем репчатый лук. Также чистим свеклу, нарезаем овощи на мелкую соломку.
- В глубокой миске соединяем свеклу, измельченный чеснок, соль, сахар и уксус. Перемешиваем тщательно и отставляем на время.
- В сковороде с толстым дном разогреваем растительное масло. Лук обжариваем до прозрачности, затем добавляем семена кинзы и молотый черный перец.
- Перемешиваем ингредиенты в сковороде. Тогда лук вместе с горячим маслом выкладываем в миску с подготовленной свеклой. Перемешиваем.
- Ставим салат под фитиль и отправляем его в холодильник минимум на 12 часов. Перед подачей салат еще раз тщательно перемешиваем.
Можно делать сразу несколько порций – закуска отлично хранится в холодильнике. Также мы делились рецептом интересной закуски из крабовых палочек.