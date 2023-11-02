Следует готовить сразу тройную порцию: салат из свеклы, с которой вы забудете о винегретах

Закуска получается хрустящая и пикантная

Мы делились рецептом замечательного салата из свеклы. Теперь рассказываем, как приготовить этот овощ в технологии по-корейски. Ничего корейского в этом блюде, конечно, нет, но салат получается вкусным и пикантным.

В приготовлении закуски нет ничего сложного. Рецептом поделились на портале "Добрые Новости".

Ингредиенты:

Свекла – 500 г

Чеснок – 3 зубка

Лук репчатый – 1 шт.

Семена кинзы (не обязательно) – 1 чайная ложка

Перец черный молотый – 0,5 чайной ложки

Масло растительное – 80 г

Уксус 5% – 50 г

Соль – 1,5 чайной ложки

Сахар – 1,5 чайной ложки

Способ приготовления:

Начнём с подготовки ингредиентов. Чистим и мелко нарезаем репчатый лук. Также чистим свеклу, нарезаем овощи на мелкую соломку. В глубокой миске соединяем свеклу, измельченный чеснок, соль, сахар и уксус. Перемешиваем тщательно и отставляем на время. В сковороде с толстым дном разогреваем растительное масло. Лук обжариваем до прозрачности, затем добавляем семена кинзы и молотый черный перец. Перемешиваем ингредиенты в сковороде. Тогда лук вместе с горячим маслом выкладываем в миску с подготовленной свеклой. Перемешиваем. Ставим салат под фитиль и отправляем его в холодильник минимум на 12 часов. Перед подачей салат еще раз тщательно перемешиваем.

Можно делать сразу несколько порций – закуска отлично хранится в холодильнике. Также мы делились рецептом интересной закуски из крабовых палочек.