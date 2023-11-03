По-французски, но не мясо: за добавкой выстроится очередь

Настолько вкусно, что будете готовить часто

Наверняка многие любят мясо по-французски — вкусное блюдо из запеченных нежных кусочков мяса под румяной сырной корочкой. А что, если дома не оказалось мяса, но есть немного картофеля?

Тогда можно приготовить необычный картофель по-французски по рецепту Shuba. Простое и бюджетное блюдо настолько понравится и вам, и вашим близким, что вы будете готовить его очень часто. К тому же такая картошечка будет уместной даже на праздничном столе. Попробуйте — и вы не пожалеете!

Как приготовить картофель по-французски

Ингредиенты на 3 порции:

картофель — 3 шт.;

морковь — 2 шт.;

лук репчатый — 1 г;

майонез 72% — 200 г;

говядина — 500 г;

сыр твердый — 400 г;

соль, перец черный молотый — по вкусу.

Способ приготовления:

Картофель чистим, нарезаем кружочками и замачиваем в воде — так выйдет лишний крахмал. Морковь и лук также чистим и нарезаем полукольцами. Мясо моем, нарезаем небольшими кусочками. С картофеля стряхиваем лишнюю воду и в отдельной миске смешиваем с майонезом. На дно формы кладем мясо, затем лук, потом морковь, сверху картофель. Каждый слой немного солим и перчим, по жалению добавляем любимые специи. Форму отправляем в духовку ориентировочно на 35 минут при температуре не больше 240 °C. За 5-10 минут до конца приготовления посыпаем тертым сыром.

"Телеграф" рекомендует из картофеля также приготовить необычную лапшу. Это получится очень вкусно.