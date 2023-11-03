По-французски, но не мясо: за добавкой выстроится очередь
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Настолько вкусно, что будете готовить часто
Наверняка многие любят мясо по-французски — вкусное блюдо из запеченных нежных кусочков мяса под румяной сырной корочкой. А что, если дома не оказалось мяса, но есть немного картофеля?
Тогда можно приготовить необычный картофель по-французски по рецепту Shuba. Простое и бюджетное блюдо настолько понравится и вам, и вашим близким, что вы будете готовить его очень часто. К тому же такая картошечка будет уместной даже на праздничном столе. Попробуйте — и вы не пожалеете!
Как приготовить картофель по-французски
Ингредиенты на 3 порции:
- картофель — 3 шт.;
- морковь — 2 шт.;
- лук репчатый — 1 г;
- майонез 72% — 200 г;
- говядина — 500 г;
- сыр твердый — 400 г;
- соль, перец черный молотый — по вкусу.
Способ приготовления:
- Картофель чистим, нарезаем кружочками и замачиваем в воде — так выйдет лишний крахмал.
- Морковь и лук также чистим и нарезаем полукольцами.
- Мясо моем, нарезаем небольшими кусочками.
- С картофеля стряхиваем лишнюю воду и в отдельной миске смешиваем с майонезом.
- На дно формы кладем мясо, затем лук, потом морковь, сверху картофель. Каждый слой немного солим и перчим, по жалению добавляем любимые специи.
- Форму отправляем в духовку ориентировочно на 35 минут при температуре не больше 240 °C. За 5-10 минут до конца приготовления посыпаем тертым сыром.
"Телеграф" рекомендует из картофеля также приготовить необычную лапшу. Это получится очень вкусно.