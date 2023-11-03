Стакан муки, одно яйцо - и через 15 минут гора печенья на столе
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Рецепт выручит, если лень идти в магазин
Домашняя выпечка радует не только наши вкусовые рецепторы. Она дарит зданию атмосферу уюта и ассоциируется с приятными и теплыми воспоминаниями.
Мы считаем, что готовить дома печенье – это сложно и долго. Но "Школа життя" предлагает быстрый рецепт невероятного печенья к чаю. Вам не придется долго возиться на кухне – хватит всего несколько минут для замеса теста. Существенное преимущество печенья – вы можете добавлять в него любимые орешки, шоколад, изюм по своему вкусу.
Как быстро приготовить печенье к чаю
Ингредиенты:
- сливочное масло – 100-150 г;
- сахар – половина стакана;
- сода – 1 ч. л.;
- Яйцо – 1 шт.;
- мука – стакан (плюс-минус треть – по вашему усмотрению);
- добавки, приправы – корица, кориандр, имбирь, кусочки шоколада, молотые орехи, ваниль – по своему вкусу.
Способ приготовления:
- В емкости соединяем сливочное масло, сахар, соду, приправы и яйцо, тщательно перемешиваем вилкой или венчиком.
- В полученную массу просеиваем муку и замешиваем тесто. Чем больше муки, тем гуще будет тесто и пышнее печенье.
- Смачиваем руки в воде, скатываем из теста шарики.
- Противень застилаем пергаментной бумагой, на значительном расстоянии выкладываем печенье и отправляем в разогретую на 180 градусов духовку на 10 минут.
А чтобы печенье долго не черствело, предлагаем добавить один ингредиент. Выпечка будет радовать вас долгое время.