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Стакан муки, одно яйцо - и через 15 минут гора печенья на столе

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Печенье получится хрустящим снаружи и мягким внутри
Печенье получится хрустящим снаружи и мягким внутри. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Рецепт выручит, если лень идти в магазин

Домашняя выпечка радует не только наши вкусовые рецепторы. Она дарит зданию атмосферу уюта и ассоциируется с приятными и теплыми воспоминаниями.

Мы считаем, что готовить дома печенье – это сложно и долго. Но "Школа життя" предлагает быстрый рецепт невероятного печенья к чаю. Вам не придется долго возиться на кухне – хватит всего несколько минут для замеса теста. Существенное преимущество печенья – вы можете добавлять в него любимые орешки, шоколад, изюм по своему вкусу.

Как быстро приготовить печенье к чаю

Ингредиенты:

  • сливочное масло – 100-150 г;
  • сахар – половина стакана;
  • сода – 1 ч. л.;
  • Яйцо – 1 шт.;
  • мука – стакан (плюс-минус треть – по вашему усмотрению);
  • добавки, приправы – корица, кориандр, имбирь, кусочки шоколада, молотые орехи, ваниль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

  1. В емкости соединяем сливочное масло, сахар, соду, приправы и яйцо, тщательно перемешиваем вилкой или венчиком.
  2. В полученную массу просеиваем муку и замешиваем тесто. Чем больше муки, тем гуще будет тесто и пышнее печенье.
  3. Смачиваем руки в воде, скатываем из теста шарики.
  4. Противень застилаем пергаментной бумагой, на значительном расстоянии выкладываем печенье и отправляем в разогретую на 180 градусов духовку на 10 минут.

А чтобы печенье долго не черствело, предлагаем добавить один ингредиент. Выпечка будет радовать вас долгое время.

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