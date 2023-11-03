Стакан муки, одно яйцо - и через 15 минут гора печенья на столе

Рецепт выручит, если лень идти в магазин

Домашняя выпечка радует не только наши вкусовые рецепторы. Она дарит зданию атмосферу уюта и ассоциируется с приятными и теплыми воспоминаниями.

Мы считаем, что готовить дома печенье – это сложно и долго. Но "Школа життя" предлагает быстрый рецепт невероятного печенья к чаю. Вам не придется долго возиться на кухне – хватит всего несколько минут для замеса теста. Существенное преимущество печенья – вы можете добавлять в него любимые орешки, шоколад, изюм по своему вкусу.

Как быстро приготовить печенье к чаю

Ингредиенты:

сливочное масло – 100-150 г;

сахар – половина стакана;

сода – 1 ч. л.;

Яйцо – 1 шт.;

мука – стакан (плюс-минус треть – по вашему усмотрению);

добавки, приправы – корица, кориандр, имбирь, кусочки шоколада, молотые орехи, ваниль – по своему вкусу.

Способ приготовления:

В емкости соединяем сливочное масло, сахар, соду, приправы и яйцо, тщательно перемешиваем вилкой или венчиком. В полученную массу просеиваем муку и замешиваем тесто. Чем больше муки, тем гуще будет тесто и пышнее печенье. Смачиваем руки в воде, скатываем из теста шарики. Противень застилаем пергаментной бумагой, на значительном расстоянии выкладываем печенье и отправляем в разогретую на 180 градусов духовку на 10 минут.

А чтобы печенье долго не черствело, предлагаем добавить один ингредиент. Выпечка будет радовать вас долгое время.