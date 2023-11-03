Этому рецепту несколько столетий: после шпундры гости оближут и тарелки, и пальцы

Это отличное угощение и на праздничный стол, и для семейного обеда

Украинская кухня — это не только традиционный борщ и полтавские галушки. Сегодня мы вспомним о еще об старинном блюде — шпундре.

Готовят это сытное и вкусное блюдо или свекловичного кваса и свиных ребрышек. Об этом блюде вспоминал даже Иван Котляревский в своей "Энеиде". Рецептом делится Smachnonews.

Как приготовить шпундру

Ингредиенты:

1 кг свиных ребрышек;

2 свеклы;

1 репчатый лук;

150 мл сухого белого вина;

1 головка чеснока;

2 веточки тимьяна;

30 г дижонской горчицы;

половина апельсина;

1 маленький хрен;

пшеничная мука;

соль;

черный молотый перец.

Способ приготовления:

Свинину нарезаем острым ножом по одному ребру. Каждый кусочек обваливаем в муке и жарим в сковороде до румяности. Жареное мясо выкладываем в форму для запекания. Лук чистим, нарезаем полукольцами, жарим на сковороде и добавляем к мясу. Свеклу очищаем и режем на 6 – 8 кусочков, отправляем в форму к мясу и луку. Смешиваем вино, специи, горчицу и апельсиновый сок, добавляем 100 миллилитров воды и заливаем свинину. Сверху добавляем чабрец, хрен и чеснок. Деко закрываем фольгой, отправляем в духовку на 2 – 3 часа.

Готовую шпундру подаем к любимому гарниру по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита!