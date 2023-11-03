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Этому рецепту несколько столетий: после шпундры гости оближут и тарелки, и пальцы

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Старинный рецепт с изюминкой
Старинный рецепт с изюминкой. Фото smak.ua

Это отличное угощение и на праздничный стол, и для семейного обеда

Украинская кухня — это не только традиционный борщ и полтавские галушки. Сегодня мы вспомним о еще об старинном блюде — шпундре.

Готовят это сытное и вкусное блюдо или свекловичного кваса и свиных ребрышек. Об этом блюде вспоминал даже Иван Котляревский в своей "Энеиде". Рецептом делится Smachnonews.

Как приготовить шпундру

Ингредиенты:

  • 1 кг свиных ребрышек;
  • 2 свеклы;
  • 1 репчатый лук;
  • 150 мл сухого белого вина;
  • 1 головка чеснока;
  • 2 веточки тимьяна;
  • 30 г дижонской горчицы;
  • половина апельсина;
  • 1 маленький хрен;
  • пшеничная мука;
  • соль;
  • черный молотый перец.

Способ приготовления:

  1. Свинину нарезаем острым ножом по одному ребру. Каждый кусочек обваливаем в муке и жарим в сковороде до румяности. Жареное мясо выкладываем в форму для запекания.
  2. Лук чистим, нарезаем полукольцами, жарим на сковороде и добавляем к мясу.
  3. Свеклу очищаем и режем на 6 – 8 кусочков, отправляем в форму к мясу и луку.
  4. Смешиваем вино, специи, горчицу и апельсиновый сок, добавляем 100 миллилитров воды и заливаем свинину. Сверху добавляем чабрец, хрен и чеснок.
  5. Деко закрываем фольгой, отправляем в духовку на 2 – 3 часа.

Готовую шпундру подаем к любимому гарниру по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита!

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