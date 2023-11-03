Этому рецепту несколько столетий: после шпундры гости оближут и тарелки, и пальцы
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Это отличное угощение и на праздничный стол, и для семейного обеда
Украинская кухня — это не только традиционный борщ и полтавские галушки. Сегодня мы вспомним о еще об старинном блюде — шпундре.
Готовят это сытное и вкусное блюдо или свекловичного кваса и свиных ребрышек. Об этом блюде вспоминал даже Иван Котляревский в своей "Энеиде". Рецептом делится Smachnonews.
Как приготовить шпундру
Ингредиенты:
- 1 кг свиных ребрышек;
- 2 свеклы;
- 1 репчатый лук;
- 150 мл сухого белого вина;
- 1 головка чеснока;
- 2 веточки тимьяна;
- 30 г дижонской горчицы;
- половина апельсина;
- 1 маленький хрен;
- пшеничная мука;
- соль;
- черный молотый перец.
Способ приготовления:
- Свинину нарезаем острым ножом по одному ребру. Каждый кусочек обваливаем в муке и жарим в сковороде до румяности. Жареное мясо выкладываем в форму для запекания.
- Лук чистим, нарезаем полукольцами, жарим на сковороде и добавляем к мясу.
- Свеклу очищаем и режем на 6 – 8 кусочков, отправляем в форму к мясу и луку.
- Смешиваем вино, специи, горчицу и апельсиновый сок, добавляем 100 миллилитров воды и заливаем свинину. Сверху добавляем чабрец, хрен и чеснок.
- Деко закрываем фольгой, отправляем в духовку на 2 – 3 часа.
Готовую шпундру подаем к любимому гарниру по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита!