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Вам понадобиться только пакет и рыба: такую закуску будете готовить килограммами

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Самый простой рецепт малосольной рыбы
Самый простой рецепт малосольной рыбы. Фото babusyni-retsepty

Такую закуску можно и на праздничный стол подать

Скумбрия – это вкусная и аппетитная рыба. Существует множество блюд из этого продукта. Все они оригинальны, ароматны и невероятно вкусны.

"Бабусині рецепти" предлагают приготовить малосольную скумбрию… в пакете. Такой рецепт не просто легкий, а невероятно легкий. Для приготовления такой вкуснятины вам просто нужно отправить в пакет рыбку и специи и оставить все в сутки в холодильнике. Через указанное время у вас на столе будет аппетитная рыбка, которую не стыдно даже подать на праздничный стол.

Как приготовить малосольную скумбрию в пакете

Ингредиенты:

  • скумбрия около 450-500 г – 1 шт.;
  • соль – 1 ст. л. без верха;
  • сахар – 1 ч. л.;
  • зерна кориандра – 1 ч. л.;
  • семена горчицы – 1/2 ч. л.;
  • лавровый лист – 1 шт.;
  • горошины черного перца – 4-5 шт.

Способ приготовления:

  1. Скумбрию чистим, отрезаем плавники, тщательно промываем, высушиваем с помощью бумажных полотенец.
  2. В ступке смешиваем зерна кориандра, горчицы, черного перца и лавровый лист. Размельчаем, добавляем соль, сахар, перемешиваем и высыпаем полученную пряную смесь в пластиковый пакет.
  3. В тот же пакет отправляем скумбрию и натираем ее смесью с обеих сторон и изнутри. Пакет плотно заворачиваем и ставим в холодильник на сутки.

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#Рецепт #Скумбрия #Готовим дома