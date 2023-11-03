Сытный ужин из лаваша и горсти фарша: рулет разлетится, как только вы отвернетесь
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За последний кусочек подерутся все
Рано или поздно перед каждым возникает вопрос, чем накормить свою семью на ужин? И если вы готовили даже куриную грудку в необычном соусе, то самое время для отличных экспериментов
"Бабусині рецепти" предлагают накормить семью скорым в приготовлении, сытным и невероятно вкусным рулетом из лаваша с фаршем. Это будет любимым вариантом ужина для вашей семьи.
Как приготовить рулет из лаваша с фаршем
Ингредиенты:
- лаваш – 2 листа;
- творог – 250 г;
- фарш – 300 г;
- яйцо –2 шт.;
- соль – 0,5 ч. л.;
- сливочное масло – 100 г.;
- молоко – по своему вкусу;
- кунжут – по желанию.
Способ приготовления:
- Твердый сыр натираем на большой терке.
- Яичный желток взбиваем вместе с молоком.
- В отдельной миске солим фарш, добавляем яйцо и тщательно перемешиваем.
- Лаваш с одной стороны смазываем растопленным сливочным маслом, посыпаем сыром и распределяем равномерно. Накрываем другим лавашем, его также смазываем сливочным маслом. Сверху выкладываем фарш и распределяем по поверхности.
- Лаваш скручиваем в рулет и выкладываем на застеленный пергаментом противень, смазываем яично-молочной смесью. Отправляем рулет в духовку на 20 минут при 180 градусах 20 минут.
- Через указанный срок достаем рулет, снова смазываем яичною смесью, посыпаем сверху сыром и кунжутом и возвращаем в духовку на 15 минут.
- Готовый рулет подаем, украсив нарезанной зеленью.
Рекомендуем для такого ужина приготовить лаваш по рецепту "Телеграфа". Вы больше не будете покупать его в магазине.