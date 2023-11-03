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Сытный ужин из лаваша и горсти фарша: рулет разлетится, как только вы отвернетесь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Изумительный рулетик готовить очень просто и быстро
Изумительный рулетик готовить очень просто и быстро. Фото babusyni-retsepty

За последний кусочек подерутся все

Рано или поздно перед каждым возникает вопрос, чем накормить свою семью на ужин? И если вы готовили даже куриную грудку в необычном соусе, то самое время для отличных экспериментов

"Бабусині рецепти" предлагают накормить семью скорым в приготовлении, сытным и невероятно вкусным рулетом из лаваша с фаршем. Это будет любимым вариантом ужина для вашей семьи.

Как приготовить рулет из лаваша с фаршем

Ингредиенты:

  • лаваш – 2 листа;
  • творог – 250 г;
  • фарш – 300 г;
  • яйцо –2 шт.;
  • соль – 0,5 ч. л.;
  • сливочное масло – 100 г.;
  • молоко – по своему вкусу;
  • кунжут – по желанию.

Способ приготовления:

  1. Твердый сыр натираем на большой терке.
  2. Яичный желток взбиваем вместе с молоком.
  3. В отдельной миске солим фарш, добавляем яйцо и тщательно перемешиваем.
  4. Лаваш с одной стороны смазываем растопленным сливочным маслом, посыпаем сыром и распределяем равномерно. Накрываем другим лавашем, его также смазываем сливочным маслом. Сверху выкладываем фарш и распределяем по поверхности.
  5. Лаваш скручиваем в рулет и выкладываем на застеленный пергаментом противень, смазываем яично-молочной смесью. Отправляем рулет в духовку на 20 минут при 180 градусах 20 минут.
  6. Через указанный срок достаем рулет, снова смазываем яичною смесью, посыпаем сверху сыром и кунжутом и возвращаем в духовку на 15 минут.
  7. Готовый рулет подаем, украсив нарезанной зеленью.

Рекомендуем для такого ужина приготовить лаваш по рецепту "Телеграфа". Вы больше не будете покупать его в магазине.

Теги:
#Рецепт #Рулет #Фарш #Лаваш #Готовим дома