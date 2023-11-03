При приготовлении такого "Фальшивого зайца" ни один заяц не пострадает

Любимое блюдо немцев

Из фарша можно приготовить не только популярные у нас котлеты. Разнообразить свое меню можно с помощью мясного рулета.

Shuba предлагает рецепт простого и аппетитного немецкого мясного рулета "Фальшивый заяц" (спойлер — ни один заяц при его приготовлении не пострадал). Точных данных о происхождении блюда с таким необычным названием нет. Возможно, название происходит от металлической посуды, в которой в прошлом готовили подпольных зайцев. Попробуем?

Как приготовить мясной рулет "Фальшивый заяц"

Ингредиенты на 5 порций:

куриное филе — 500 г;

свинина — 500 г;

лук репчатый — 1 шт.;

соль, перец черный молотый — по вкусу;

чернослив без косточки — 6 шт.

Способ приготовления:

Куриное и свиное мясо помойте, обсушите и нарежьте кусками, вместе с очищенным луком пропустите через мясорубку вместе с луком. Фарш посолите, поперчите, перемешайте и хорошо отбейте до упругости. Чернослив промойте теплой водой, обсушите, мелко нарежьте, отправьте в фарш и тщательно перемешайте. Полученному фаршу придайте форму большой котлеты, выложите на форму и отправьте в духовку на час при 180°C 1 час.

Готовое мясо нарежьте ломтиками и подавайте с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.