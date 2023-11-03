При приготовлении такого "Фальшивого зайца" ни один заяц не пострадает
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Любимое блюдо немцев
Из фарша можно приготовить не только популярные у нас котлеты. Разнообразить свое меню можно с помощью мясного рулета.
Shuba предлагает рецепт простого и аппетитного немецкого мясного рулета "Фальшивый заяц" (спойлер — ни один заяц при его приготовлении не пострадал). Точных данных о происхождении блюда с таким необычным названием нет. Возможно, название происходит от металлической посуды, в которой в прошлом готовили подпольных зайцев. Попробуем?
Как приготовить мясной рулет "Фальшивый заяц"
Ингредиенты на 5 порций:
- куриное филе — 500 г;
- свинина — 500 г;
- лук репчатый — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- чернослив без косточки — 6 шт.
Способ приготовления:
- Куриное и свиное мясо помойте, обсушите и нарежьте кусками, вместе с очищенным луком пропустите через мясорубку вместе с луком. Фарш посолите, поперчите, перемешайте и хорошо отбейте до упругости.
- Чернослив промойте теплой водой, обсушите, мелко нарежьте, отправьте в фарш и тщательно перемешайте.
- Полученному фаршу придайте форму большой котлеты, выложите на форму и отправьте в духовку на час при 180°C 1 час.
Готовое мясо нарежьте ломтиками и подавайте с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.