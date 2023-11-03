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Спросили у швейцарских поваров, рассказали вам: один продукт - и от котлет не оторветесь

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Котлетки получаются нежными и сочными
Котлетки получаются нежными и сочными. Фото shuba.life

Вы не поверите, насколько это вкусно

Сочные, ароматные котлеты мы готовим очень часто. Как правило, биточки готовятся из мясного фарша с добавлением хлеба или картофеля. Чего только не добавляют опытные кулинары в фарш для улучшения их вкуса.

Вместе с Shuba предлагаем приготовить котлеты по любимому рецепту швейцарских поваров и добавить в фарш… капусту. Именно за счет свежей капусты они получаются сочными, пышными и нежными. Их с удовольствием будут есть дети и взрослые.

Как приготовить швейцарские котлеты

Ингредиенты на 6 порций:

  • говядина — 300 г;
  • капуста белокочанная — 300 г;
  • хлопья овсяные — 200 г;
  • яйца куриные — 2 шт.;
  • чеснок, зубчики — 2 шт.;
  • лук — 1 шт.;
  • соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу

Для панировки:

  • мука пшеничная — 40 г;
  • хлопья овсяные — 40 г.

Способ приготовления:

  1. Капусту мелко нарежьте, отправьте в сковороду, добавьте воды и тушите под крышкой на маленьком огне 8-10 минут до испарения жидкости, затем дайте остыть.
  2. Мясо помойте, нарежьте кусками, вместе с очищенным чесноком и луком пропустите через мясорубку.
  3. В фарш добавьте яйца, капусту, овсяные хлопья, соль, перец и все тщательно перемешайте.
  4. Из полученного фарша сформируйте круглые котлетки, запанируйте их в смеси муки и овсяных хлопьев.
  5. Противень застелите пергаментом, выложите на него котлетки и отправьте в разогретую до 200°С духовку на 30 минут.

Ранее мы рассказывали, какие котлеты любят в Китае. Попробуйте — и вы тоже полюбите.

Теги:
#Рецепт #Швейцария #Котлеты #Готовим дома