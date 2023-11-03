Спросили у швейцарских поваров, рассказали вам: один продукт - и от котлет не оторветесь

Вы не поверите, насколько это вкусно

Сочные, ароматные котлеты мы готовим очень часто. Как правило, биточки готовятся из мясного фарша с добавлением хлеба или картофеля. Чего только не добавляют опытные кулинары в фарш для улучшения их вкуса.

Вместе с Shuba предлагаем приготовить котлеты по любимому рецепту швейцарских поваров и добавить в фарш… капусту. Именно за счет свежей капусты они получаются сочными, пышными и нежными. Их с удовольствием будут есть дети и взрослые.

Как приготовить швейцарские котлеты

Ингредиенты на 6 порций:

говядина — 300 г;

капуста белокочанная — 300 г;

хлопья овсяные — 200 г;

яйца куриные — 2 шт.;

чеснок, зубчики — 2 шт.;

лук — 1 шт.;

соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу

Для панировки:

мука пшеничная — 40 г;

хлопья овсяные — 40 г.

Способ приготовления:

Капусту мелко нарежьте, отправьте в сковороду, добавьте воды и тушите под крышкой на маленьком огне 8-10 минут до испарения жидкости, затем дайте остыть. Мясо помойте, нарежьте кусками, вместе с очищенным чесноком и луком пропустите через мясорубку. В фарш добавьте яйца, капусту, овсяные хлопья, соль, перец и все тщательно перемешайте. Из полученного фарша сформируйте круглые котлетки, запанируйте их в смеси муки и овсяных хлопьев. Противень застелите пергаментом, выложите на него котлетки и отправьте в разогретую до 200°С духовку на 30 минут.

Ранее мы рассказывали, какие котлеты любят в Китае. Попробуйте — и вы тоже полюбите.