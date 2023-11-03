Спросили у швейцарских поваров, рассказали вам: один продукт - и от котлет не оторветесь
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Вы не поверите, насколько это вкусно
Сочные, ароматные котлеты мы готовим очень часто. Как правило, биточки готовятся из мясного фарша с добавлением хлеба или картофеля. Чего только не добавляют опытные кулинары в фарш для улучшения их вкуса.
Вместе с Shuba предлагаем приготовить котлеты по любимому рецепту швейцарских поваров и добавить в фарш… капусту. Именно за счет свежей капусты они получаются сочными, пышными и нежными. Их с удовольствием будут есть дети и взрослые.
Как приготовить швейцарские котлеты
Ингредиенты на 6 порций:
- говядина — 300 г;
- капуста белокочанная — 300 г;
- хлопья овсяные — 200 г;
- яйца куриные — 2 шт.;
- чеснок, зубчики — 2 шт.;
- лук — 1 шт.;
- соль, перец черный молотый, зелень — по вкусу
Для панировки:
- мука пшеничная — 40 г;
- хлопья овсяные — 40 г.
Способ приготовления:
- Капусту мелко нарежьте, отправьте в сковороду, добавьте воды и тушите под крышкой на маленьком огне 8-10 минут до испарения жидкости, затем дайте остыть.
- Мясо помойте, нарежьте кусками, вместе с очищенным чесноком и луком пропустите через мясорубку.
- В фарш добавьте яйца, капусту, овсяные хлопья, соль, перец и все тщательно перемешайте.
- Из полученного фарша сформируйте круглые котлетки, запанируйте их в смеси муки и овсяных хлопьев.
- Противень застелите пергаментом, выложите на него котлетки и отправьте в разогретую до 200°С духовку на 30 минут.
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