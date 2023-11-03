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Просто пожарьте мандарины на сковороде: необычный рецепт вкуснейшего лакомства

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Для такого пирога духовку включать не нужно
Для такого пирога духовку включать не нужно. Фото vazhnoznat.com

Близкие сначала удивятся, но потом оценят пирог

Домашнюю выпечку любят многие. Она способна порадовать не только вкусовые рецепторы, но и придать дому немного волшебства и уюта.

Пирог, который мы приготовим вместе с "Важно знать", необычен. Для его приготовления нам не нужно включать духовку — понадобиться только сковорода. В результате мы получим просто фантастический мандариновый пирог, который близкие съедят еще горячим.

Как приготовить мандариновый пирог на сковороде

Ингредиенты

Для начинки:

  • 5–6 мандаринов среднего размера;
  • 20 г сливочного масла;
  • 30 г сахара;
  • молотый кардамон или корица по желанию;

Для теста:

  • 1 большое яйцо или 2 маленьких;
  • 50 г молока;
  • 50 г сахара;
  • 25 г растительного масла;
  • 120 г муки;
  • 5 г разрыхлителя;
  • цедра лимона или ванилин.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления теста в большой миске смешайте сахар, муку и разрыхлитель, по желанию для запаха добавьте цедру лимона или ванилин. Вбейте яйцо, влейте растительное масло и тонкой струйкой влейте молоко. Замесите тесто, по консистенции напоминающее жидкую сметану. Оставьте "отдохнуть", пока занимаетесь начинкой.
  2. На сковороду насыпьте сахар, добавьте сливочное масло и помешивая, пожарьте до карамельного цвета.
  3. Мандарины почистите, удалите косточки и разрежьте пополам. Выложите их на сковороду с карамелью срезом вниз и посыпьте специями.
  4. На мандарины вылейте тесто, накройте крышкой и жарьте, пока пирог не подрумянится с обеих сторон.

А чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте в тесто один ингредиент. Приятного аппетита!

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