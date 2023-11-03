Просто пожарьте мандарины на сковороде: необычный рецепт вкуснейшего лакомства

Близкие сначала удивятся, но потом оценят пирог

Домашнюю выпечку любят многие. Она способна порадовать не только вкусовые рецепторы, но и придать дому немного волшебства и уюта.

Пирог, который мы приготовим вместе с "Важно знать", необычен. Для его приготовления нам не нужно включать духовку — понадобиться только сковорода. В результате мы получим просто фантастический мандариновый пирог, который близкие съедят еще горячим.

Как приготовить мандариновый пирог на сковороде

Ингредиенты

Для начинки:

5–6 мандаринов среднего размера;

20 г сливочного масла;

30 г сахара;

молотый кардамон или корица по желанию;

Для теста:

1 большое яйцо или 2 маленьких;

50 г молока;

50 г сахара;

25 г растительного масла;

120 г муки;

5 г разрыхлителя;

цедра лимона или ванилин.

Способ приготовления:

Для приготовления теста в большой миске смешайте сахар, муку и разрыхлитель, по желанию для запаха добавьте цедру лимона или ванилин. Вбейте яйцо, влейте растительное масло и тонкой струйкой влейте молоко. Замесите тесто, по консистенции напоминающее жидкую сметану. Оставьте "отдохнуть", пока занимаетесь начинкой. На сковороду насыпьте сахар, добавьте сливочное масло и помешивая, пожарьте до карамельного цвета. Мандарины почистите, удалите косточки и разрежьте пополам. Выложите их на сковороду с карамелью срезом вниз и посыпьте специями. На мандарины вылейте тесто, накройте крышкой и жарьте, пока пирог не подрумянится с обеих сторон.

А чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте в тесто один ингредиент. Приятного аппетита!