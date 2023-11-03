Просто пожарьте мандарины на сковороде: необычный рецепт вкуснейшего лакомства
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Близкие сначала удивятся, но потом оценят пирог
Домашнюю выпечку любят многие. Она способна порадовать не только вкусовые рецепторы, но и придать дому немного волшебства и уюта.
Пирог, который мы приготовим вместе с "Важно знать", необычен. Для его приготовления нам не нужно включать духовку — понадобиться только сковорода. В результате мы получим просто фантастический мандариновый пирог, который близкие съедят еще горячим.
Как приготовить мандариновый пирог на сковороде
Ингредиенты
Для начинки:
- 5–6 мандаринов среднего размера;
- 20 г сливочного масла;
- 30 г сахара;
- молотый кардамон или корица по желанию;
Для теста:
- 1 большое яйцо или 2 маленьких;
- 50 г молока;
- 50 г сахара;
- 25 г растительного масла;
- 120 г муки;
- 5 г разрыхлителя;
- цедра лимона или ванилин.
Способ приготовления:
- Для приготовления теста в большой миске смешайте сахар, муку и разрыхлитель, по желанию для запаха добавьте цедру лимона или ванилин. Вбейте яйцо, влейте растительное масло и тонкой струйкой влейте молоко. Замесите тесто, по консистенции напоминающее жидкую сметану. Оставьте "отдохнуть", пока занимаетесь начинкой.
- На сковороду насыпьте сахар, добавьте сливочное масло и помешивая, пожарьте до карамельного цвета.
- Мандарины почистите, удалите косточки и разрежьте пополам. Выложите их на сковороду с карамелью срезом вниз и посыпьте специями.
- На мандарины вылейте тесто, накройте крышкой и жарьте, пока пирог не подрумянится с обеих сторон.
А чтобы пирог долгое время не черствел, добавьте в тесто один ингредиент. Приятного аппетита!