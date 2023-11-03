Легендарный торт "Коровка": самый простой вариант приготовления
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Настоящий праздник вкуса без особых хлопот
О конфетах "Коровка" со вкусом топленого молока знают все. Торт с таким же названием получается не менее вкусным и мгновенно исчезает из тарелок!
Он обязательно понравится близким. А рецептом с нами поделились на портале "Пляшка".
Как приготовить торт "Коровка"
Ингредиенты на форму 20 см:
Коржи
- пшеничная мука – 280 граммов
- сливочное масло – 170 граммов
- сахар – 90 граммов
- очищенный несоленый арахис – 150 граммов
- яйца – 2 шт.
- разрыхлитель
Крем
- жирная сметана – 450 г
- вареная сгущенка – 450 г
Способ приготовления:
- Арахис обжарить на сухой сковороде, измельчить в блендере.
- Масло комнатной температуры взбить с сахаром с помощью блендера.
- Добавить яйца, взбить.
- К тесту добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать.
- Вымешивать тесто около 5 минут.
- Сформировать колбаску и упаковать тесто в пищевую пленку, положить в холодильник на час.
- Тесто разделить на 8 частей, раскатать каждый кусок нужным диаметром.
- Запечь каждый корж без формы в духовке по 7 минут при температуре 170 градусов. Остудить.
- Сгущенку взбить со сметаной.
- Каждый корж промазать кремом, накрыть сверху следующим коржом, пока они не закончатся.
- В конце обмазать торт кремом со всех сторон, присыпать измельченным арахисом.
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