Легендарный торт "Коровка": самый простой вариант приготовления

Настоящий праздник вкуса без особых хлопот

О конфетах "Коровка" со вкусом топленого молока знают все. Торт с таким же названием получается не менее вкусным и мгновенно исчезает из тарелок!

Он обязательно понравится близким. А рецептом с нами поделились на портале "Пляшка".

Как приготовить торт "Коровка"

Ингредиенты на форму 20 см:

Коржи

пшеничная мука – 280 граммов

сливочное масло – 170 граммов

сахар – 90 граммов

очищенный несоленый арахис – 150 граммов

яйца – 2 шт.

разрыхлитель

Крем

жирная сметана – 450 г

вареная сгущенка – 450 г

Способ приготовления:

Арахис обжарить на сухой сковороде, измельчить в блендере. Масло комнатной температуры взбить с сахаром с помощью блендера. Добавить яйца, взбить. К тесту добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать. Вымешивать тесто около 5 минут. Сформировать колбаску и упаковать тесто в пищевую пленку, положить в холодильник на час. Тесто разделить на 8 частей, раскатать каждый кусок нужным диаметром. Запечь каждый корж без формы в духовке по 7 минут при температуре 170 градусов. Остудить. Сгущенку взбить со сметаной. Каждый корж промазать кремом, накрыть сверху следующим коржом, пока они не закончатся. В конце обмазать торт кремом со всех сторон, присыпать измельченным арахисом.

А если вы не любите долго возиться с тортами, рекомендуем приготовить шоколадный торт без выпечки. Все необходимые ингредиенты для этого десерта можно легко купить в ближайшем магазине, а процесс приготовления очень простой.