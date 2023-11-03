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Легендарный торт "Коровка": самый простой вариант приготовления

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Торт Коровка с вареной сгущенкой — это хрустящие арахисовые коржи и нежный сливочный крем
Торт Коровка с вареной сгущенкой — это хрустящие арахисовые коржи и нежный сливочный крем. Фото youtube.com

Настоящий праздник вкуса без особых хлопот

О конфетах "Коровка" со вкусом топленого молока знают все. Торт с таким же названием получается не менее вкусным и мгновенно исчезает из тарелок!

Он обязательно понравится близким. А рецептом с нами поделились на портале "Пляшка".

Как приготовить торт "Коровка"

Ингредиенты на форму 20 см:

Коржи

  • пшеничная мука – 280 граммов
  • сливочное масло – 170 граммов
  • сахар – 90 граммов
  • очищенный несоленый арахис – 150 граммов
  • яйца – 2 шт.
  • разрыхлитель

Крем

  • жирная сметана – 450 г
  • вареная сгущенка – 450 г

Способ приготовления:

  1. Арахис обжарить на сухой сковороде, измельчить в блендере.
  2. Масло комнатной температуры взбить с сахаром с помощью блендера.
  3. Добавить яйца, взбить.
  4. К тесту добавить просеянную муку с разрыхлителем, перемешать.
  5. Вымешивать тесто около 5 минут.
  6. Сформировать колбаску и упаковать тесто в пищевую пленку, положить в холодильник на час.
  7. Тесто разделить на 8 частей, раскатать каждый кусок нужным диаметром.
  8. Запечь каждый корж без формы в духовке по 7 минут при температуре 170 градусов. Остудить.
  9. Сгущенку взбить со сметаной.
  10. Каждый корж промазать кремом, накрыть сверху следующим коржом, пока они не закончатся.
  11. В конце обмазать торт кремом со всех сторон, присыпать измельченным арахисом.

А если вы не любите долго возиться с тортами, рекомендуем приготовить шоколадный торт без выпечки. Все необходимые ингредиенты для этого десерта можно легко купить в ближайшем магазине, а процесс приготовления очень простой.

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#Торт #Выпечка #Готовим дома