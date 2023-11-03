С этим салатом вы полюбите печень: блюдо из пяти ингредиентов на скорую руку
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Салат из печени с морковью и огурцами можно готовить к праздничному столу
Из-за специфического вкуса печени, ее любят не все. Однако этот субпродукт можно приготовить настолько вкусно, что блюдо мгновенно исчезнет из тарелок.
Главное – правильно сочетать ингредиенты и вкусно заправить салат. Рецептом с нами поделились на портале "Вкусные рецепты".
Как приготовить салат с печенью
Ингредиенты:
- печень — 0,5 кг
- морковь – 2 шт.
- лук – 2 шт.
- соленый огурец – 200 г
- зеленый горошек консервированный – 1 банка
- соль, перец, майонез по вкусу.
Способ приготовления:
- Печень отварить в подсоленной воде, охладить и натереть на крупной терке.
- Лук нарезать четвертькольцами, поджарить на масле до прозрачности, добавить натертую на грубой терке морковь, протушить. Снять с огня, охладить.
- Огурцы порезать соломкой.
- Открыть банку горошка, слить жидкость.
- Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу, заправить майонезом, перемешать.
А если вы любите печень, рекомендуем приготовить невероятный копеечный праздничный салат из этого субпродукта. Он выходит сочным, нежным и эффектно смотрится на праздничном столе.