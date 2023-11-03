Укр

С этим салатом вы полюбите печень: блюдо из пяти ингредиентов на скорую руку

Автор
Мария Швец Мария Швец
Дата публикации
Читати українською
Автор
Печеночный салат по этому рецепту получается вкусным и сочным
Печеночный салат по этому рецепту получается вкусным и сочным. Фото youtube.com

Салат из печени с морковью и огурцами можно готовить к праздничному столу

Из-за специфического вкуса печени, ее любят не все. Однако этот субпродукт можно приготовить настолько вкусно, что блюдо мгновенно исчезнет из тарелок.

Главное – правильно сочетать ингредиенты и вкусно заправить салат. Рецептом с нами поделились на портале "Вкусные рецепты".

Как приготовить салат с печенью

Ингредиенты:

  • печень — 0,5 кг
  • морковь – 2 шт.
  • лук – 2 шт.
  • соленый огурец – 200 г
  • зеленый горошек консервированный – 1 банка
  • соль, перец, майонез по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Печень отварить в подсоленной воде, охладить и натереть на крупной терке.
  2. Лук нарезать четвертькольцами, поджарить на масле до прозрачности, добавить натертую на грубой терке морковь, протушить. Снять с огня, охладить.
  3. Огурцы порезать соломкой.
  4. Открыть банку горошка, слить жидкость.
  5. Соединить все ингредиенты, посолить, поперчить по вкусу, заправить майонезом, перемешать.

А если вы любите печень, рекомендуем приготовить невероятный копеечный праздничный салат из этого субпродукта. Он выходит сочным, нежным и эффектно смотрится на праздничном столе.

Теги:
#Салат #Печень #Готовим дома