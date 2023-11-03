Для вкуснейших оладий не нужна мука: его заменит простой секретный ингредиент

Если закончилась мука – это не повод бежать в магазин

Мы рассказывали, как приготовить аппетитные тоненькие блины. Теперь делимся рецептом вкусных и пышных оладий. Это отличный завтрак или и самостоятельный перекус. Несмотря на традиционный рецепт, немногие знают, что их можно приготовить и без муки.

Рецептом поделились на портале ProstoWay. Секрет состоит в том, чтобы добавить вместо муки обычную манную крупу.

Ингредиенты:

яйца — 2 шт.;

кефир — 250 мл;

манная крупа — 250 г;

сода — 1 ч.л.;

сахар – 2 ст.л.;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Продукты для блюда должны быть комнатной температурой. Яйца разбиваем в большую миску. Смешиваем их с сахаром и солью. В однородную массу вливаем теплый кефир. Взбиваем массу венчиком. Добавляем манную крупу и тщательно перемешиваем. Тесто следует отставить в сторону на 15-20 минут, за это время крупа разбухнет. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем ложкой оладьи и обжариваем с двух сторон.

Эти оладьи останутся пышными даже после того, как остынут. Очень вкусно подавать их с нежным яблочным повидлом или домашним сгущенкой.