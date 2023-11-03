Укр

Для вкуснейших оладий не нужна мука: его заменит простой секретный ингредиент

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пожалуй, это один из самых популярных завтраков
Пожалуй, это один из самых популярных завтраков. Фото cookpad.com

Если закончилась мука – это не повод бежать в магазин

Мы рассказывали, как приготовить аппетитные тоненькие блины. Теперь делимся рецептом вкусных и пышных оладий. Это отличный завтрак или и самостоятельный перекус. Несмотря на традиционный рецепт, немногие знают, что их можно приготовить и без муки.

Рецептом поделились на портале ProstoWay. Секрет состоит в том, чтобы добавить вместо муки обычную манную крупу.

Ингредиенты:

  • яйца — 2 шт.;
  • кефир — 250 мл;
  • манная крупа — 250 г;
  • сода — 1 ч.л.;
  • сахар – 2 ст.л.;
  • соль – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Продукты для блюда должны быть комнатной температурой. Яйца разбиваем в большую миску. Смешиваем их с сахаром и солью.
  2. В однородную массу вливаем теплый кефир. Взбиваем массу венчиком.
  3. Добавляем манную крупу и тщательно перемешиваем. Тесто следует отставить в сторону на 15-20 минут, за это время крупа разбухнет.
  4. Разогреваем сковороду с растительным маслом. Выкладываем ложкой оладьи и обжариваем с двух сторон.

Эти оладьи останутся пышными даже после того, как остынут. Очень вкусно подавать их с нежным яблочным повидлом или домашним сгущенкой.

Теги:
#Рецепт #Тесто #Манка #Оладьи