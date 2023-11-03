Идеальная намазка на хлеб: готовьте сразу двойную порцию этого нереально вкусного паштета

Эта намазка должна быть в вашем холодильнике

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшую грибную намазку. Теперь делимся рецептом нереально вкусного куриного паштета.

Он идеально дополнит завтрак, обед или ужин. Благодаря добавлению сливок и растительного масла паштет получается очень нежным. Рецептом вкусности поделились на портале "ФОКУС".

Ингредиенты:

филе куриное – 350 г;

печень куриная – 500 г;

лук – 1 шт;

масло – 30 мл;

сливки 33% — 60 мл;

масло 82% — 100 г;

соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

Куриное филе крошим кубиками. Мелко режем лук. Печень моем, зачищаем от всего лишнего. Растительное масло разогреваем в сковороде. Выкладываем вместе филе, печень и лук, перемешиваем. Когда масса закипит, убавляем огонь на минимум, накрываем крышкой и тушим, периодически помешивая, пока лук не станет мягким. Если при этом остается жидкость, снимаем крышку и прогреваем на максимальном огне до испарения лишней влаги. Добавляем сливки, перемешиваем, доводим до кипения и выключаем. Удобряем солью и молотым перцем. Выкладываем тушеное мясо и печень в чашу блендера. Добавляем растительное масло комнатной температуры и измельчаем до однородной пастообразной массы.

Готовый паштет перекладываем в сосуд и отправляем в холодильник. Также мы рассказывали, как гораздо вкуснее приготовить привычную "шубу".