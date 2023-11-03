Идеальная намазка на хлеб: готовьте сразу двойную порцию этого нереально вкусного паштета
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Эта намазка должна быть в вашем холодильнике
Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшую грибную намазку. Теперь делимся рецептом нереально вкусного куриного паштета.
Он идеально дополнит завтрак, обед или ужин. Благодаря добавлению сливок и растительного масла паштет получается очень нежным. Рецептом вкусности поделились на портале "ФОКУС".
Ингредиенты:
- филе куриное – 350 г;
- печень куриная – 500 г;
- лук – 1 шт;
- масло – 30 мл;
- сливки 33% — 60 мл;
- масло 82% — 100 г;
- соль, перец – по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриное филе крошим кубиками. Мелко режем лук. Печень моем, зачищаем от всего лишнего.
- Растительное масло разогреваем в сковороде. Выкладываем вместе филе, печень и лук, перемешиваем.
- Когда масса закипит, убавляем огонь на минимум, накрываем крышкой и тушим, периодически помешивая, пока лук не станет мягким. Если при этом остается жидкость, снимаем крышку и прогреваем на максимальном огне до испарения лишней влаги.
- Добавляем сливки, перемешиваем, доводим до кипения и выключаем. Удобряем солью и молотым перцем.
- Выкладываем тушеное мясо и печень в чашу блендера. Добавляем растительное масло комнатной температуры и измельчаем до однородной пастообразной массы.
Готовый паштет перекладываем в сосуд и отправляем в холодильник. Также мы рассказывали, как гораздо вкуснее приготовить привычную "шубу".