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Идеальная намазка на хлеб: готовьте сразу двойную порцию этого нереально вкусного паштета

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Закуска подходит как праздничному столу, так и ежедневному перекусу
Закуска подходит как праздничному столу, так и ежедневному перекусу. Фото instagram.com/valya__saenko/

Эта намазка должна быть в вашем холодильнике

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшую грибную намазку. Теперь делимся рецептом нереально вкусного куриного паштета.

Он идеально дополнит завтрак, обед или ужин. Благодаря добавлению сливок и растительного масла паштет получается очень нежным. Рецептом вкусности поделились на портале "ФОКУС".

Ингредиенты:

  • филе куриное – 350 г;
  • печень куриная – 500 г;
  • лук – 1 шт;
  • масло – 30 мл;
  • сливки 33% — 60 мл;
  • масло 82% — 100 г;
  • соль, перец – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе крошим кубиками. Мелко режем лук. Печень моем, зачищаем от всего лишнего.
  2. Растительное масло разогреваем в сковороде. Выкладываем вместе филе, печень и лук, перемешиваем.
  3. Когда масса закипит, убавляем огонь на минимум, накрываем крышкой и тушим, периодически помешивая, пока лук не станет мягким. Если при этом остается жидкость, снимаем крышку и прогреваем на максимальном огне до испарения лишней влаги.
  4. Добавляем сливки, перемешиваем, доводим до кипения и выключаем. Удобряем солью и молотым перцем.
  5. Выкладываем тушеное мясо и печень в чашу блендера. Добавляем растительное масло комнатной температуры и измельчаем до однородной пастообразной массы.

Готовый паштет перекладываем в сосуд и отправляем в холодильник. Также мы рассказывали, как гораздо вкуснее приготовить привычную "шубу".

Теги:
#Рецепт #Бутерброды #Паштет #намазка