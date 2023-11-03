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Забудете о скучной шарлотке: старинный немецкий рецепт яблочного пирога

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Прекрасное простое блюдо на десерт
Прекрасное простое блюдо на десерт. Фото cookorama.com.ua

Попробуйте – другой выпечки уже не захотите

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшую яблочную шарлотку. Теперь делимся рецептом чудесного пирога с этими фруктами.

В первый раз этот рецепт упомянут в кулинарной книге 1894 года. О нем рассказали на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

  • 100 г сливочного масла
  • 200 г сахарной пудры
  • 5 яиц
  • цедра лимона
  • 250 г муки

Для начинки:

  • 4 яблока
  • 3 яйца
  • 250 г 30% сметаны
  • 1 столовая ложка сахара
  • 1 ч. л. корицы

Способ приготовления:

  1. Сливочное масло добавляем в сахарную пудру. Перебиваем блендером до однородной массы.
  2. Затем добавляем 5 яиц, перемешиваем до однородности. Натираем сразу в миску или чашу блендера цедру лимона.
  3. Просеивая, всыпаем муку, замешиваем тесто. Отдельно чистим и нарезаем ломтиками яблока.
  4. В прямоугольную форму кладем пергамент и выливаем тесто. Для начинки к сметане добавляем яйца, сахар и корицу, взбиваем массу до однородности.
  5. На тесто кладем ломтики яблок. Поверх них выливаем начинку.
  6. Отправляем форму в предварительно разогретую духовку при 180 градусах, ориентировочно на 35 минут. Точное время выпечки зависит от духовки.

Пирог получается очень вкусным и ароматным. Также мы рассказывали, как вкусно запечь сами яблоки с начинкой.

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#Рецепт #Яблоки #Пирог #Выпечка