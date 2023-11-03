Забудете о скучной шарлотке: старинный немецкий рецепт яблочного пирога

Попробуйте – другой выпечки уже не захотите

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшую яблочную шарлотку. Теперь делимся рецептом чудесного пирога с этими фруктами.

В первый раз этот рецепт упомянут в кулинарной книге 1894 года. О нем рассказали на портале "Хозяйка".

Ингредиенты:

100 г сливочного масла

200 г сахарной пудры

5 яиц

цедра лимона

250 г муки

Для начинки:

4 яблока

3 яйца

250 г 30% сметаны

1 столовая ложка сахара

1 ч. л. корицы

Способ приготовления:

Сливочное масло добавляем в сахарную пудру. Перебиваем блендером до однородной массы. Затем добавляем 5 яиц, перемешиваем до однородности. Натираем сразу в миску или чашу блендера цедру лимона. Просеивая, всыпаем муку, замешиваем тесто. Отдельно чистим и нарезаем ломтиками яблока. В прямоугольную форму кладем пергамент и выливаем тесто. Для начинки к сметане добавляем яйца, сахар и корицу, взбиваем массу до однородности. На тесто кладем ломтики яблок. Поверх них выливаем начинку. Отправляем форму в предварительно разогретую духовку при 180 градусах, ориентировочно на 35 минут. Точное время выпечки зависит от духовки.

Пирог получается очень вкусным и ароматным. Также мы рассказывали, как вкусно запечь сами яблоки с начинкой.