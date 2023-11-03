Забудете о скучной шарлотке: старинный немецкий рецепт яблочного пирога
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Попробуйте – другой выпечки уже не захотите
Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшую яблочную шарлотку. Теперь делимся рецептом чудесного пирога с этими фруктами.
В первый раз этот рецепт упомянут в кулинарной книге 1894 года. О нем рассказали на портале "Хозяйка".
Ингредиенты:
- 100 г сливочного масла
- 200 г сахарной пудры
- 5 яиц
- цедра лимона
- 250 г муки
Для начинки:
- 4 яблока
- 3 яйца
- 250 г 30% сметаны
- 1 столовая ложка сахара
- 1 ч. л. корицы
Способ приготовления:
- Сливочное масло добавляем в сахарную пудру. Перебиваем блендером до однородной массы.
- Затем добавляем 5 яиц, перемешиваем до однородности. Натираем сразу в миску или чашу блендера цедру лимона.
- Просеивая, всыпаем муку, замешиваем тесто. Отдельно чистим и нарезаем ломтиками яблока.
- В прямоугольную форму кладем пергамент и выливаем тесто. Для начинки к сметане добавляем яйца, сахар и корицу, взбиваем массу до однородности.
- На тесто кладем ломтики яблок. Поверх них выливаем начинку.
- Отправляем форму в предварительно разогретую духовку при 180 градусах, ориентировочно на 35 минут. Точное время выпечки зависит от духовки.
Пирог получается очень вкусным и ароматным. Также мы рассказывали, как вкусно запечь сами яблоки с начинкой.