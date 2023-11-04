Купите сразу пару килограмм макарон: с этим соусом их съедят мгновенно
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Удивите родных простым и вкусным блюдом
Макароны — один из любимых гарниров на наших столах. Если вы уже пробовали мясную подливу и томатный соус к макаронам, то пришло время для соуса бешамель.
Вместе с Foodoboz давайте приготовим невероятно вкусный и простой в приготовлении соус бешамель. В это сложно поверить, но вы потратите всего лишь 15 минут свободного времени и несколько простых ингредиентов. Именно с этим соусом ваши любимые макарошки получатся нежными и мягкими на вкус, со сливочным ароматом. Пасту с этим соусом близкие будут просить еще и еще.
Как приготовить соус бешамель
Ингредиенты:
- масло сливочное — 3 ст. л.;
- пшеничная мука — 2 ст. л.;
- молоко комнатной температуры — 2 стакана;
- соль, перец черный молотый — по вкусу;
- чеснок — 1-2 зубчика.
Способ приготовления:
- Сливочное масло отправляем в небольшую кастрюльку и ставим на плиту, чтобы оно полностью размякло и превратилось в жидкость. Добавляем пшеничную муку и тщательно перемешиваем все ингредиенты.
- В полученную массу маленькой струйкой в несколько этапов вливаем молоко, постоянно помешивая будущий соус.
- Добавляем в него соль, перец по вкусу и натертый чеснок. Продолжаем варить соус на маленьком огне постоянно перемешивая. Через несколько минут снимаем с плиты и даем остыть.
Быстро готовим макароны благодаря хитрости "Телеграфа" и подаем с соусом бешамель. Приятного аппетита.