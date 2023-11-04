Стакан перловки и две картофелины: такие котлетки понравятся даже мясоедам

Бюджетное и сытное блюдо

Сочные и ароматные котлеты — частое блюдо на наших кухнях. Безусловно, рецептов их невероятное множество. Однако классические биточки готовятся из мясного фарша с добавлением яиц, лука, чеснока и хлеба (муки).

"Главред" предлагает невероятный рецепт на тот случай, если дома вдруг не оказалось фарша. Оказывается, вкусные, сочные биточки могут получиться из перловки. Питательные и нежные котлетки с хрустящей корочкой точно не оставят никого равнодушными.

Как приготовить постные котлеты из перловки

Ингредиенты:

перловка — 250 г;

вода — 4 с.;

лук — 1-2 шт.;

морковь — 1 шт.;

сырой картофель — 2 средних картофелины;

чеснок — 3 зубчика;

панировочные сухари — 4 ст. л.;

растительное масло — для жарки;

соль и перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Перловку замочите на ночь в холодной воде, после отожмите лишнюю влагу и промойте. Отварите ее до готовности. Лук и морковь очистите. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Пожарьте овощи на сковороде с растительным маслом до мягкости. Картофель очистите, натрите и отожмите от лишней влаги. Смешайте приготовленные овощи, картофель и перловку, добавьте молотый чеснок и панировочные сухари. Все тщательно перемешайте до получения плотной массы. Из полученной смеси сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях. На сковороде с разогретым растительным маслом обжарьте котлеты с обеих сторон до получения золотистой корки. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.

Подавайте котлеты горячими с любимым салатом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.