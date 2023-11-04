Стакан перловки и две картофелины: такие котлетки понравятся даже мясоедам
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Бюджетное и сытное блюдо
Сочные и ароматные котлеты — частое блюдо на наших кухнях. Безусловно, рецептов их невероятное множество. Однако классические биточки готовятся из мясного фарша с добавлением яиц, лука, чеснока и хлеба (муки).
"Главред" предлагает невероятный рецепт на тот случай, если дома вдруг не оказалось фарша. Оказывается, вкусные, сочные биточки могут получиться из перловки. Питательные и нежные котлетки с хрустящей корочкой точно не оставят никого равнодушными.
Как приготовить постные котлеты из перловки
Ингредиенты:
- перловка — 250 г;
- вода — 4 с.;
- лук — 1-2 шт.;
- морковь — 1 шт.;
- сырой картофель — 2 средних картофелины;
- чеснок — 3 зубчика;
- панировочные сухари — 4 ст. л.;
- растительное масло — для жарки;
- соль и перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Перловку замочите на ночь в холодной воде, после отожмите лишнюю влагу и промойте. Отварите ее до готовности.
- Лук и морковь очистите. Лук нарежьте кубиками, морковь натрите на крупной терке. Пожарьте овощи на сковороде с растительным маслом до мягкости.
- Картофель очистите, натрите и отожмите от лишней влаги.
- Смешайте приготовленные овощи, картофель и перловку, добавьте молотый чеснок и панировочные сухари. Все тщательно перемешайте до получения плотной массы.
- Из полученной смеси сформируйте котлеты и обваляйте их в панировочных сухарях.
- На сковороде с разогретым растительным маслом обжарьте котлеты с обеих сторон до получения золотистой корки. Готовые котлеты выложите на бумажное полотенце, чтобы избавиться от лишнего масла.
Подавайте котлеты горячими с любимым салатом по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.