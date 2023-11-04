Самый необычный десерт из обычных макарон: просто отправьте их в духовку

Пожалеете, что раньше так не готовили

Макароны – очень популярный продукт на нашей кухне, ведь это отличная основа для приготовления быстрых блюд. Мы любим готовить их по-флотски, лакомиться с самыми разными соусами и сыром. А какие вкусные оладьи получаются из вчерашних макарон — вы не оторвитесь, пока все не съедите.

Рixelinform предлагает приготовить из макарон совершенно необычный десерт – макаронник с сыром. Ваши близкие, увидев необычный способ приготовления такого блюда, сначала удивятся. Но стоит вам только достать десерт из духовки – как он сразу исчезнет из противня. Он получится настолько сытным и вкусным, что утолит голод даже у тех, кто мечтает об обеде с самого завтрака.

Как приготовить макаронник на десерт

Ингредиенты:

150 г яичной лапши;

200 г творога с 5% жирностью;

70 г сметаны (20%);

2 яйца;

3 ст. л. сахара;

30 г сливочного масла;

пара щепоток соли.

Способ приготовления:

В глубокую миску разбейте яйца, добавьте соль, сахар и творог. С помощью блендера размешайте все ингредиенты до однородного состояния. Яичную лапшу отварите в подсоленной воде в течение 2-3 минут. Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и настаивайте лапшу еще 5-7 минут. Через указанное время откиньте лапшу на дуршлаг и перемешайте с творожной массой. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и отправьте макаронную массу. Залейте ее смесью из взбитого яйца и сметаны. Макаронник отправьте на 25-30 минут в разогретую до 200 градусов духовку.

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