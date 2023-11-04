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Самый необычный десерт из обычных макарон: просто отправьте их в духовку

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Блюдо получится нежным и ароматным
Блюдо получится нежным и ароматным. Фото shuba.life

Пожалеете, что раньше так не готовили

Макароны – очень популярный продукт на нашей кухне, ведь это отличная основа для приготовления быстрых блюд. Мы любим готовить их по-флотски, лакомиться с самыми разными соусами и сыром. А какие вкусные оладьи получаются из вчерашних макарон — вы не оторвитесь, пока все не съедите.

Рixelinform предлагает приготовить из макарон совершенно необычный десерт – макаронник с сыром. Ваши близкие, увидев необычный способ приготовления такого блюда, сначала удивятся. Но стоит вам только достать десерт из духовки – как он сразу исчезнет из противня. Он получится настолько сытным и вкусным, что утолит голод даже у тех, кто мечтает об обеде с самого завтрака.

Как приготовить макаронник на десерт

Ингредиенты:

  • 150 г яичной лапши;
  • 200 г творога с 5% жирностью;
  • 70 г сметаны (20%);
  • 2 яйца;
  • 3 ст. л. сахара;
  • 30 г сливочного масла;
  • пара щепоток соли.

Способ приготовления:

  1. В глубокую миску разбейте яйца, добавьте соль, сахар и творог. С помощью блендера размешайте все ингредиенты до однородного состояния.
  2. Яичную лапшу отварите в подсоленной воде в течение 2-3 минут. Выключите огонь, накройте кастрюлю крышкой и настаивайте лапшу еще 5-7 минут. Через указанное время откиньте лапшу на дуршлаг и перемешайте с творожной массой.
  3. Форму для запекания смажьте сливочным маслом и отправьте макаронную массу. Залейте ее смесью из взбитого яйца и сметаны.
  4. Макаронник отправьте на 25-30 минут в разогретую до 200 градусов духовку.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как приготовить макароны вдвое быстрее. Эта хитрость сэкономит вам время.

Теги:
#Рецепт #Макароны #Десерт #Готовим дома