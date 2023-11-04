Семья будет требовать только такой омлет в бубликах на каждый завтрак
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Вкусное блюдо на скорую руку
Каждое утро мы ломаем голову, какое сытное и вкусное блюдо приготовить на завтрак. Первое, что приходит в голову — это пышный омлет. Рецептов их невероятное множество и кажется, что придумать что-то новое невозможно.
"Главред" делится еще одним необычным рецептом омлета — в бублике. Такой простой и быстрый завтрак можно приготовить в духовке всего за несколько минут. Немного времени и простых продуктов — и на столе невероятная вкуснятина, которую полюбят все.
Как приготовить омлет в бубликах в духовке
Ингредиенты:
- бублики большие — 3 шт.;
- яйца — 2 шт.;
- молоко;
- сыр твердый;
- пармезан;
- зеленый лук, красный болгарский перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Яйца тщательно взбиваем с солью и молоком.
- Красный перец режем небольшими кубиками, лук режем на мелкие кусочки, твердый сыр трем на крупной терке, а пармезан измельчаем в блендере.
- Перец, лук, и твердый сыр перемешиваем с яичной смесью.
- Бублики разрезаем пополам и ложкой убираем середину.
- На противень выкладываем бублики и чайной ложкой заливаем яичную смесь. Посыпаем пармезаном и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку до румяной корочки.
Предлагаем также приготовить необычный омлет в чашке по рецепту "Телеграфа". Каждое утро дети будут просить его приготовить.