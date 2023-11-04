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Семья будет требовать только такой омлет в бубликах на каждый завтрак

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Несколько минут - и омлет на столе
Несколько минут - и омлет на столе. Фото lt.ogo.ua

Вкусное блюдо на скорую руку

Каждое утро мы ломаем голову, какое сытное и вкусное блюдо приготовить на завтрак. Первое, что приходит в голову — это пышный омлет. Рецептов их невероятное множество и кажется, что придумать что-то новое невозможно.

"Главред" делится еще одним необычным рецептом омлета — в бублике. Такой простой и быстрый завтрак можно приготовить в духовке всего за несколько минут. Немного времени и простых продуктов — и на столе невероятная вкуснятина, которую полюбят все.

Как приготовить омлет в бубликах в духовке

Ингредиенты:

  • бублики большие — 3 шт.;
  • яйца — 2 шт.;
  • молоко;
  • сыр твердый;
  • пармезан;
  • зеленый лук, красный болгарский перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Яйца тщательно взбиваем с солью и молоком.
  2. Красный перец режем небольшими кубиками, лук режем на мелкие кусочки, твердый сыр трем на крупной терке, а пармезан измельчаем в блендере.
  3. Перец, лук, и твердый сыр перемешиваем с яичной смесью.
  4. Бублики разрезаем пополам и ложкой убираем середину.
  5. На противень выкладываем бублики и чайной ложкой заливаем яичную смесь. Посыпаем пармезаном и отправляем в разогретую до 220 градусов духовку до румяной корочки.

Предлагаем также приготовить необычный омлет в чашке по рецепту "Телеграфа". Каждое утро дети будут просить его приготовить.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Омлет #Готовим дома #Бублики