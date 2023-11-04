Проще только лежать на диване: самый быстрый рецепт заливного пирога

С приготовлением справится даже начинающий кулинар

Домашняя выпечка радует не только наши вкусовые рецепторы, она еще и дарит дому приятную атмосферу уюта. Самым простым и вкусным пирогом считается яблочная шарлотка.

Однако если хочется поэкспериментировать при отсутствии времени, тогда вам сюда. "Важно знать" делится ленивым рецептом потрясающего заливного пирога с луком и яйцом. Это не рецепт, а просто находка для занятых хозяек. На приготовление пирога вы потратите минимум времени, а для начинки не нужно бегать по магазинам в поисках экзотических продуктов — яйца и лук есть на кухне у всех.

Как приготовить ленивый пирог с яйцом и луком

Ингредиенты

Для теста:

300 г муки;

300 г кефира;

200 г сметаны;

5 яиц;

2 ч. л. соли;

20 г разрыхлителя для теста.

Для начинки:

5 вареных яиц;

150 г зеленого лука;

20 г зелени петрушки;

1 ст. л. сметаны;

перец по вкусу.

Дополнительно:

1 ст. л. кунжута для посыпки;

15 г сливочного масла;

1 ч. л. панировочных сухарей.

Способ приготовления:

Для приготовления начинки сварите и очистите яйца, нарежьте их небольшими кубиками. Также мелко нарежьте зеленый лук и петрушку. Добавьте соль, черный молотый перец и сметану, тщательно перемешайте все ингредиенты. Для приготовления теста в миску вбейте яйца, добавьте сметану, кефир и перемешайте с помощью венчика. Туда же просейте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородной консистенции. Форму смажьте сливочным маслом, присыпьте панировочными сухарями и вылейте половину теста. Сверху разложите начинку и залейте оставшимся тестом. По желанию присыпьте пирог семенами кунжута. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 50–60 минут.

А чтобы пирог долго не черствел, добавьте один ингредиент. Наслаждайтесь, приятного аппетита!