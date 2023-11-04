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Проще только лежать на диване: самый быстрый рецепт заливного пирога

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ленивый пирог вкусный и в горячем, и в холодном виде
Ленивый пирог вкусный и в горячем, и в холодном виде. Фото vazhnoznat.com

С приготовлением справится даже начинающий кулинар

Домашняя выпечка радует не только наши вкусовые рецепторы, она еще и дарит дому приятную атмосферу уюта. Самым простым и вкусным пирогом считается яблочная шарлотка.

Однако если хочется поэкспериментировать при отсутствии времени, тогда вам сюда. "Важно знать" делится ленивым рецептом потрясающего заливного пирога с луком и яйцом. Это не рецепт, а просто находка для занятых хозяек. На приготовление пирога вы потратите минимум времени, а для начинки не нужно бегать по магазинам в поисках экзотических продуктов — яйца и лук есть на кухне у всех.

Как приготовить ленивый пирог с яйцом и луком

Ингредиенты

Для теста:

  • 300 г муки;
  • 300 г кефира;
  • 200 г сметаны;
  • 5 яиц;
  • 2 ч. л. соли;
  • 20 г разрыхлителя для теста.

Для начинки:

  • 5 вареных яиц;
  • 150 г зеленого лука;
  • 20 г зелени петрушки;
  • 1 ст. л. сметаны;
  • перец по вкусу.

Дополнительно:

  • 1 ст. л. кунжута для посыпки;
  • 15 г сливочного масла;
  • 1 ч. л. панировочных сухарей.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления начинки сварите и очистите яйца, нарежьте их небольшими кубиками. Также мелко нарежьте зеленый лук и петрушку. Добавьте соль, черный молотый перец и сметану, тщательно перемешайте все ингредиенты.
  2. Для приготовления теста в миску вбейте яйца, добавьте сметану, кефир и перемешайте с помощью венчика. Туда же просейте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородной консистенции.
  3. Форму смажьте сливочным маслом, присыпьте панировочными сухарями и вылейте половину теста. Сверху разложите начинку и залейте оставшимся тестом. По желанию присыпьте пирог семенами кунжута.
  4. Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 50–60 минут.

А чтобы пирог долго не черствел, добавьте один ингредиент. Наслаждайтесь, приятного аппетита!

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#Рецепт #Пирог #Готовим дома