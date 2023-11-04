Проще только лежать на диване: самый быстрый рецепт заливного пирога
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С приготовлением справится даже начинающий кулинар
Домашняя выпечка радует не только наши вкусовые рецепторы, она еще и дарит дому приятную атмосферу уюта. Самым простым и вкусным пирогом считается яблочная шарлотка.
Однако если хочется поэкспериментировать при отсутствии времени, тогда вам сюда. "Важно знать" делится ленивым рецептом потрясающего заливного пирога с луком и яйцом. Это не рецепт, а просто находка для занятых хозяек. На приготовление пирога вы потратите минимум времени, а для начинки не нужно бегать по магазинам в поисках экзотических продуктов — яйца и лук есть на кухне у всех.
Как приготовить ленивый пирог с яйцом и луком
Ингредиенты
Для теста:
- 300 г муки;
- 300 г кефира;
- 200 г сметаны;
- 5 яиц;
- 2 ч. л. соли;
- 20 г разрыхлителя для теста.
Для начинки:
- 5 вареных яиц;
- 150 г зеленого лука;
- 20 г зелени петрушки;
- 1 ст. л. сметаны;
- перец по вкусу.
Дополнительно:
- 1 ст. л. кунжута для посыпки;
- 15 г сливочного масла;
- 1 ч. л. панировочных сухарей.
Способ приготовления:
- Для приготовления начинки сварите и очистите яйца, нарежьте их небольшими кубиками. Также мелко нарежьте зеленый лук и петрушку. Добавьте соль, черный молотый перец и сметану, тщательно перемешайте все ингредиенты.
- Для приготовления теста в миску вбейте яйца, добавьте сметану, кефир и перемешайте с помощью венчика. Туда же просейте муку с разрыхлителем и перемешайте до однородной консистенции.
- Форму смажьте сливочным маслом, присыпьте панировочными сухарями и вылейте половину теста. Сверху разложите начинку и залейте оставшимся тестом. По желанию присыпьте пирог семенами кунжута.
- Отправьте пирог в разогретую до 180 градусов духовку и выпекайте 50–60 минут.
А чтобы пирог долго не черствел, добавьте один ингредиент. Наслаждайтесь, приятного аппетита!