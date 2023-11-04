Просто смешайте сельдь и сметану: такой рыбкой любят полакомиться поляки

С просьбой дать рецепт будут прибегать все друзья

Сельдь — отличный продукт для самых разнообразных блюд. Ее готовят в масле, маринуют, солят, готовят с ней вкусные салаты.

Shuba сегодня делится необычным рецептом сельди — в сметане. Этот особенный рецепт селедки по-польски подают как на большие праздники, так и на семейные обеды или ужины. Сочетание горячего картофеля и холодной, сладко-хрустящей смеси красного лука и соленой сельди покорит и ваше сердце.

Как приготовить сельдь по-польски со сметаной и горчицей

Ингредиенты на 2 порции:

слабосоленая сельдь, филе — 1 шт.;

лук красный репчатый — 1 шт.;

сметана — 100 г;

перец черный молотый — по вкусу;

лимон — 1/2 шт.;

лайм — 1 шт.;

горчица — 5 г.

Способ приготовления:

Сельдь очистите от кожи и костей, помойте и нарежьте небольшими кусочками шириной по 1-2 см. Лук очистите и нарежьте полукольцами. Смешайте сметану с горчицей, добавьте сок половинки лимона и все тщательно перемешайте. В подготовленную емкость выложите слоями сельдь, лук и сметану. Поставьте в холодильник на один час. При подаче украсьте сельдь кусочками лайма.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как просто и быстро очистить сельдь. Пару взмахов руки — и проблема решена.