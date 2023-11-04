Просто смешайте сельдь и сметану: такой рыбкой любят полакомиться поляки
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
С просьбой дать рецепт будут прибегать все друзья
Сельдь — отличный продукт для самых разнообразных блюд. Ее готовят в масле, маринуют, солят, готовят с ней вкусные салаты.
Shuba сегодня делится необычным рецептом сельди — в сметане. Этот особенный рецепт селедки по-польски подают как на большие праздники, так и на семейные обеды или ужины. Сочетание горячего картофеля и холодной, сладко-хрустящей смеси красного лука и соленой сельди покорит и ваше сердце.
Как приготовить сельдь по-польски со сметаной и горчицей
Ингредиенты на 2 порции:
- слабосоленая сельдь, филе — 1 шт.;
- лук красный репчатый — 1 шт.;
- сметана — 100 г;
- перец черный молотый — по вкусу;
- лимон — 1/2 шт.;
- лайм — 1 шт.;
- горчица — 5 г.
Способ приготовления:
- Сельдь очистите от кожи и костей, помойте и нарежьте небольшими кусочками шириной по 1-2 см. Лук очистите и нарежьте полукольцами.
- Смешайте сметану с горчицей, добавьте сок половинки лимона и все тщательно перемешайте.
- В подготовленную емкость выложите слоями сельдь, лук и сметану. Поставьте в холодильник на один час. При подаче украсьте сельдь кусочками лайма.
Ранее "Телеграф" рассказывал, как просто и быстро очистить сельдь. Пару взмахов руки — и проблема решена.