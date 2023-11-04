После салата по этому рецепту посуду мыть не придется: гости ее оближут до блеска
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Один ингредиент добавит блюду пикантности
Что может быть проще, чем нарезать продукты, смешать их и заправить майонезом или сметаной? Мы любим всевозможные салаты именно за простоту приготовления и разнообразие.
С "Бабусиними рецептами" мы приготовим отличный салат всего из четырех ингредиентов. Такое простое блюдо выручит вас и в случае неожиданных гостей или сильного голода. Попробуйте – и вы не пожалеете.
Как приготовить мясной салат
Ингредиенты:
- отварная курица – 350 г;
- огурцы – 400 г;
- чернослив – 200 г;
- яйца – 5 шт.;
- соль – щепотка;
- майонез – 0,5 ч. л.;
- сметана – 0,5 ч. л.
Способ приготовления:
- Чернослив замачиваем в горячей воде на 20 минут, высушиваем на полотенце и нарезаем соломкой.
- Свежие огурцы моем, а также нарезаем тонкой соломкой.
- Яйца варим вкрутую, остужаем, очищаем и нарезаем яйца небольшими брусочками.
- Отварное куриное мясо делим на волокна.
- В миску выкладываем нарезанные огурцы, яйца, чернослив и мясо. Солим, посыпаем черным молотым перцем по своему вкусу, заправляем майонезом и сметаной и все тщательно перемешиваем.
- При желании украшаем салат грецкими орехами и подаем на стол.
Рекомендуем приготовить невероятно вкусный салат из свеклы по рецепту "Телеграфа". Вы удивитесь, насколько это вкусно.