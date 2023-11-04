После салата по этому рецепту посуду мыть не придется: гости ее оближут до блеска

Один ингредиент добавит блюду пикантности

Что может быть проще, чем нарезать продукты, смешать их и заправить майонезом или сметаной? Мы любим всевозможные салаты именно за простоту приготовления и разнообразие.

С "Бабусиними рецептами" мы приготовим отличный салат всего из четырех ингредиентов. Такое простое блюдо выручит вас и в случае неожиданных гостей или сильного голода. Попробуйте – и вы не пожалеете.

Как приготовить мясной салат

Ингредиенты:

отварная курица – 350 г;

огурцы – 400 г;

чернослив – 200 г;

яйца – 5 шт.;

соль – щепотка;

майонез – 0,5 ч. л.;

сметана – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

Чернослив замачиваем в горячей воде на 20 минут, высушиваем на полотенце и нарезаем соломкой. Свежие огурцы моем, а также нарезаем тонкой соломкой. Яйца варим вкрутую, остужаем, очищаем и нарезаем яйца небольшими брусочками. Отварное куриное мясо делим на волокна. В миску выкладываем нарезанные огурцы, яйца, чернослив и мясо. Солим, посыпаем черным молотым перцем по своему вкусу, заправляем майонезом и сметаной и все тщательно перемешиваем. При желании украшаем салат грецкими орехами и подаем на стол.

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