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После салата по этому рецепту посуду мыть не придется: гости ее оближут до блеска

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Этот салат вы приготовите за считанные минуты
Этот салат вы приготовите за считанные минуты

Один ингредиент добавит блюду пикантности

Что может быть проще, чем нарезать продукты, смешать их и заправить майонезом или сметаной? Мы любим всевозможные салаты именно за простоту приготовления и разнообразие.

С "Бабусиними рецептами" мы приготовим отличный салат всего из четырех ингредиентов. Такое простое блюдо выручит вас и в случае неожиданных гостей или сильного голода. Попробуйте – и вы не пожалеете.

Как приготовить мясной салат

Ингредиенты:

  • отварная курица – 350 г;
  • огурцы – 400 г;
  • чернослив – 200 г;
  • яйца – 5 шт.;
  • соль – щепотка;
  • майонез – 0,5 ч. л.;
  • сметана – 0,5 ч. л.

Способ приготовления:

  1. Чернослив замачиваем в горячей воде на 20 минут, высушиваем на полотенце и нарезаем соломкой.
  2. Свежие огурцы моем, а также нарезаем тонкой соломкой.
  3. Яйца варим вкрутую, остужаем, очищаем и нарезаем яйца небольшими брусочками.
  4. Отварное куриное мясо делим на волокна.
  5. В миску выкладываем нарезанные огурцы, яйца, чернослив и мясо. Солим, посыпаем черным молотым перцем по своему вкусу, заправляем майонезом и сметаной и все тщательно перемешиваем.
  6. При желании украшаем салат грецкими орехами и подаем на стол.

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