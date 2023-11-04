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Такая намазка готовится минуту, съедается за секунду

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вам надо просто смешать все ингредиенты
Вам надо просто смешать все ингредиенты. Фото babusyni-retsepty

Она всегда будет в вашем холодильнике

Самые различные намазки — это отличный способ утолить голод или разнообразить праздничный стол. Готовятся они быстро, в большинстве – из простых продуктов.

Кто бы мог подумать, что шикарную намазку можно приготовить из копченого творога. Именно такое блюдо предлагают "Бабусині рецепти". Вам нужно будет просто сварить яйца, размельчить их с другими ингредиентами, перемешать и заправить. Попробуем?

Как приготовить намазку из копченого сыра

Ингредиенты:

  • сыр колбасный копченый – 150 г;
  • яйца – 3 шт.;
  • морковь – 2 шт.;
  • чеснок – 4 зубчика;
  • перец черный молотый – 1/2 ч.л.;
  • майонез – 1 ст.л.;
  • сметана – 1 ст.л.;
  • соль – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Копченый сир натираем на большой терке, отправляем в глубокую миску.
  2. Яйца отвариваем вкрутую, остужаем, очищаем и также натираем на большой терке. Отправляем в миску к сыру.
  3. Морковь чистим, натираем на маленькой терке, смешиваем с яйцами и сыром.
  4. Чеснок чистим, пропускаем через пресс и добавляем к другим ингредиентам. Салат солим, добавляем черный молотый перец, заправляем сметаной и майонезом и тщательно перемешиваем.
  5. Подсушиваем на сковороде ломтики батона, наносим намазку и подаем на стол.

Такую намазку можно также подавать с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.

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