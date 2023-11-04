Такая намазка готовится минуту, съедается за секунду

Она всегда будет в вашем холодильнике

Самые различные намазки — это отличный способ утолить голод или разнообразить праздничный стол. Готовятся они быстро, в большинстве – из простых продуктов.

Кто бы мог подумать, что шикарную намазку можно приготовить из копченого творога. Именно такое блюдо предлагают "Бабусині рецепти". Вам нужно будет просто сварить яйца, размельчить их с другими ингредиентами, перемешать и заправить. Попробуем?

Как приготовить намазку из копченого сыра

Ингредиенты:

сыр колбасный копченый – 150 г;

яйца – 3 шт.;

морковь – 2 шт.;

чеснок – 4 зубчика;

перец черный молотый – 1/2 ч.л.;

майонез – 1 ст.л.;

сметана – 1 ст.л.;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Копченый сир натираем на большой терке, отправляем в глубокую миску. Яйца отвариваем вкрутую, остужаем, очищаем и также натираем на большой терке. Отправляем в миску к сыру. Морковь чистим, натираем на маленькой терке, смешиваем с яйцами и сыром. Чеснок чистим, пропускаем через пресс и добавляем к другим ингредиентам. Салат солим, добавляем черный молотый перец, заправляем сметаной и майонезом и тщательно перемешиваем. Подсушиваем на сковороде ломтики батона, наносим намазку и подаем на стол.

Такую намазку можно также подавать с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.