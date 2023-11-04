Такая намазка готовится минуту, съедается за секунду
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Она всегда будет в вашем холодильнике
Самые различные намазки — это отличный способ утолить голод или разнообразить праздничный стол. Готовятся они быстро, в большинстве – из простых продуктов.
Кто бы мог подумать, что шикарную намазку можно приготовить из копченого творога. Именно такое блюдо предлагают "Бабусині рецепти". Вам нужно будет просто сварить яйца, размельчить их с другими ингредиентами, перемешать и заправить. Попробуем?
Как приготовить намазку из копченого сыра
Ингредиенты:
- сыр колбасный копченый – 150 г;
- яйца – 3 шт.;
- морковь – 2 шт.;
- чеснок – 4 зубчика;
- перец черный молотый – 1/2 ч.л.;
- майонез – 1 ст.л.;
- сметана – 1 ст.л.;
- соль – щепотка.
Способ приготовления:
- Копченый сир натираем на большой терке, отправляем в глубокую миску.
- Яйца отвариваем вкрутую, остужаем, очищаем и также натираем на большой терке. Отправляем в миску к сыру.
- Морковь чистим, натираем на маленькой терке, смешиваем с яйцами и сыром.
- Чеснок чистим, пропускаем через пресс и добавляем к другим ингредиентам. Салат солим, добавляем черный молотый перец, заправляем сметаной и майонезом и тщательно перемешиваем.
- Подсушиваем на сковороде ломтики батона, наносим намазку и подаем на стол.
Такую намазку можно также подавать с чиабаттой по рецепту "Телеграфа". Приятного аппетита.