Вместо обычных суши и роллов: готовим фаршированные яйца по-японски
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Рецепт пригодится, если гости на пороге
Япония у нас ассоциируется с любимыми суши. Однако японцы любят лакомиться не только ими, но и необычными фаршированными яйцами.
Именно такое блюдо предлагает приготовить Shuba. Эти острые яйца произведут незабываемое впечатление и очень быстро исчезнут со стола.
Как приготовить фаршированные яйца по-японски
Ингредиенты на 9 порций:
- яйца куриные — 9 шт.;
- кунжут белый — 2 ст. л.;
- майонез 72% — 1/2 стакана;
- соевый соус темный — 2 ч. л.;
- васаби — 2 ч. л.;
- уксус рисовый — 2 ч. л.;
- лук зеленый — 3 шт.;
- панировочные сухари — 4 ст. л.
Способ приготовления:
- Яйца поместите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения, снимите и дайте им постоять в горячей воде 15 минут. Остудите и очистите.
- Семена кунжута отправьте в сухую сковороду на средний огонь. Постоянно помешивая, обжарьте до румяности — это у вас займет около 3 минут. Выложите на тарелку с бумажным полотенцем.
- Зеленый лук измельчите.
- Каждое яйцо разрежьте пополам вдоль. Достаньте яичные желтки и переложите в чашу блендера. К ним добавьте майонез, соевый соус, пасту васаби и рисовый уксус. Взбейте их до однородного состояния.
- В полученную массу добавьте зеленый лук и панировочные сухари, взбейте в однородную массу.
- Половинки белка выложите на блюдо, ложкой добавьте в них начинку и присыпьте поджаренным кунжутом.
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