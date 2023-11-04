Вместо обычных суши и роллов: готовим фаршированные яйца по-японски

Рецепт пригодится, если гости на пороге

Япония у нас ассоциируется с любимыми суши. Однако японцы любят лакомиться не только ими, но и необычными фаршированными яйцами.

Именно такое блюдо предлагает приготовить Shuba. Эти острые яйца произведут незабываемое впечатление и очень быстро исчезнут со стола.

Как приготовить фаршированные яйца по-японски

Ингредиенты на 9 порций:

яйца куриные — 9 шт.;

кунжут белый — 2 ст. л.;

майонез 72% — 1/2 стакана;

соевый соус темный — 2 ч. л.;

васаби — 2 ч. л.;

уксус рисовый — 2 ч. л.;

лук зеленый — 3 шт.;

панировочные сухари — 4 ст. л.

Способ приготовления:

Яйца поместите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения, снимите и дайте им постоять в горячей воде 15 минут. Остудите и очистите. Семена кунжута отправьте в сухую сковороду на средний огонь. Постоянно помешивая, обжарьте до румяности — это у вас займет около 3 минут. Выложите на тарелку с бумажным полотенцем. Зеленый лук измельчите. Каждое яйцо разрежьте пополам вдоль. Достаньте яичные желтки и переложите в чашу блендера. К ним добавьте майонез, соевый соус, пасту васаби и рисовый уксус. Взбейте их до однородного состояния. В полученную массу добавьте зеленый лук и панировочные сухари, взбейте в однородную массу. Половинки белка выложите на блюдо, ложкой добавьте в них начинку и присыпьте поджаренным кунжутом.

Ранее мы рассказывали, как приготовить любимые в Японии блины. Попробуйте — это очень вкусно!