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Вместо обычных суши и роллов: готовим фаршированные яйца по-японски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Эти яйца оставят неизгладимое впечатление на всех
Эти яйца оставят неизгладимое впечатление на всех. Фото shuba.life

Рецепт пригодится, если гости на пороге

Япония у нас ассоциируется с любимыми суши. Однако японцы любят лакомиться не только ими, но и необычными фаршированными яйцами.

Именно такое блюдо предлагает приготовить Shuba. Эти острые яйца произведут незабываемое впечатление и очень быстро исчезнут со стола.

Как приготовить фаршированные яйца по-японски

Ингредиенты на 9 порций:

  • яйца куриные — 9 шт.;
  • кунжут белый — 2 ст. л.;
  • майонез 72% — 1/2 стакана;
  • соевый соус темный — 2 ч. л.;
  • васаби — 2 ч. л.;
  • уксус рисовый — 2 ч. л.;
  • лук зеленый — 3 шт.;
  • панировочные сухари — 4 ст. л.

Способ приготовления:

  1. Яйца поместите в кастрюлю, залейте водой, доведите до кипения, снимите и дайте им постоять в горячей воде 15 минут. Остудите и очистите.
  2. Семена кунжута отправьте в сухую сковороду на средний огонь. Постоянно помешивая, обжарьте до румяности — это у вас займет около 3 минут. Выложите на тарелку с бумажным полотенцем.
  3. Зеленый лук измельчите.
  4. Каждое яйцо разрежьте пополам вдоль. Достаньте яичные желтки и переложите в чашу блендера. К ним добавьте майонез, соевый соус, пасту васаби и рисовый уксус. Взбейте их до однородного состояния.
  5. В полученную массу добавьте зеленый лук и панировочные сухари, взбейте в однородную массу.
  6. Половинки белка выложите на блюдо, ложкой добавьте в них начинку и присыпьте поджаренным кунжутом.

Ранее мы рассказывали, как приготовить любимые в Японии блины. Попробуйте — это очень вкусно!

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