Филе под овощной "шубкой: бюджетный способ накормить всю семью
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Одно филе — и сыта вся семья
Куриное филе считается универсальным диетическим продуктом с массой преимуществ. Его можно отварить и подать с любимым салатом, а можно приготовить куриное филе "Удиви соседку".
Рецепт довольно простой и понятный, а результат поражает. Сегодня вместе со Smachnonews мы запечем тонкое, отбитое куриное филе под слоем картофеля, соленых огурцов и отварных яиц. От такого вкуса вы точно придете в восторг.
Как приготовить куриную грудку под шубой из овощей
Ингредиенты на 4 порции:
- одна большая или две средние куриные грудки;
- 3 отварных куриных яйца;
- 2 – 3 соленых огурца;
- 60 г твердого сыра;
- 2 – 3 ст. л. сметаны;
- картофель;
- соль, черный молотый перец.
Способ приготовления:
- Куриное филе моем, разрезаем, как для отбивной и хорошо отбиваем. Солим и посыпаем перцем с обеих сторон.
- Картофель отвариваем и пюрируем. Яйца варим вкрутую, чистим, измельчаем. Соленые огурцы нарезаем на терке, сыр натираем на терке.
- Заправляем все сметаной, специями и выкладываем на мясо.
- Куриное филе выкладываем на деко и отправляем в духовку на 30 – 40 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.
Кстати, куриное филе можно еще запечь под сырной корочкой по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете.