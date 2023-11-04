Филе под овощной "шубкой: бюджетный способ накормить всю семью

Одно филе — и сыта вся семья

Куриное филе считается универсальным диетическим продуктом с массой преимуществ. Его можно отварить и подать с любимым салатом, а можно приготовить куриное филе "Удиви соседку".

Рецепт довольно простой и понятный, а результат поражает. Сегодня вместе со Smachnonews мы запечем тонкое, отбитое куриное филе под слоем картофеля, соленых огурцов и отварных яиц. От такого вкуса вы точно придете в восторг.

Как приготовить куриную грудку под шубой из овощей

Ингредиенты на 4 порции:

одна большая или две средние куриные грудки;

3 отварных куриных яйца;

2 – 3 соленых огурца;

60 г твердого сыра;

2 – 3 ст. л. сметаны;

картофель;

соль, черный молотый перец.

Способ приготовления:

Куриное филе моем, разрезаем, как для отбивной и хорошо отбиваем. Солим и посыпаем перцем с обеих сторон. Картофель отвариваем и пюрируем. Яйца варим вкрутую, чистим, измельчаем. Соленые огурцы нарезаем на терке, сыр натираем на терке. Заправляем все сметаной, специями и выкладываем на мясо. Куриное филе выкладываем на деко и отправляем в духовку на 30 – 40 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.

Кстати, куриное филе можно еще запечь под сырной корочкой по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете.