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Филе под овощной "шубкой: бюджетный способ накормить всю семью

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Вы приготовите идеальное блюдо
Вы приготовите идеальное блюдо. Фото smachnonews.24tv.ua

Одно филе — и сыта вся семья

Куриное филе считается универсальным диетическим продуктом с массой преимуществ. Его можно отварить и подать с любимым салатом, а можно приготовить куриное филе "Удиви соседку".

Рецепт довольно простой и понятный, а результат поражает. Сегодня вместе со Smachnonews мы запечем тонкое, отбитое куриное филе под слоем картофеля, соленых огурцов и отварных яиц. От такого вкуса вы точно придете в восторг.

Как приготовить куриную грудку под шубой из овощей

Ингредиенты на 4 порции:

  • одна большая или две средние куриные грудки;
  • 3 отварных куриных яйца;
  • 2 – 3 соленых огурца;
  • 60 г твердого сыра;
  • 2 – 3 ст. л. сметаны;
  • картофель;
  • соль, черный молотый перец.

Способ приготовления:

  1. Куриное филе моем, разрезаем, как для отбивной и хорошо отбиваем. Солим и посыпаем перцем с обеих сторон.
  2. Картофель отвариваем и пюрируем. Яйца варим вкрутую, чистим, измельчаем. Соленые огурцы нарезаем на терке, сыр натираем на терке.
  3. Заправляем все сметаной, специями и выкладываем на мясо.
  4. Куриное филе выкладываем на деко и отправляем в духовку на 30 – 40 минут при температуре 180 градусов до золотистой корочки.

Кстати, куриное филе можно еще запечь под сырной корочкой по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете.

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#Рецепт #Филе #Готовим дома