Понадобится два яйца и немного макарон: отличный бюджетный десерт

Сладости, которые могут удивить

Мы делились рецептом простого, но необычного печенья, которое готовят с добавлением майонеза в тесто. Теперь рассказываем, как из обычных макарон приготовить вкусную сладкую запеканку.

Макароны воспринимаются преимущественно как гарнир. Но не все знают, что из них получится неслецкий десерт. Рецептом такого поделились на портале ProstoWay.

Ингредиенты:

яичная лапша – 150 г;

кисломолочный творог — 200 г;

сметана — 70 г;

яйца — 2 шт.;

сахар – 3 ст.л.;

масло – 30 г;

соль – щепотка.

Способ приготовления:

Яйца разбиваем в миску. Смешиваем их с сахаром, солью и творогом. Параллельно ставим на огонь кастрюлю с водой. Включаем разогрев духовку. Блендером перебиваем яичную массу на однородную. Воду подсаливаем. Когда закипит, кладем туда лапшу. Отвариваем согласно инструкции на упаковке до готовности. Если же упаковки нет, то можно воспользоваться общими рекомендациями. В частности, не варите лапшу дольше 2-3 минут. Лучше затем выключить огонь, накрыть крышкой и оставить настаиваться еще на 5-7 минут. Толи макароны отбрасываем на дуршлаг. Когда немного остынут, перемешиваем их с творожной массой, используя лопатку. Получившуюся массу для запеканки выкладываем в форму, смазанную маслом или застеленную пергаментом. В отдельной мисочке взбиваем одно яйцо, смешиваем его со сметаной. Заливаем заготовку. Выпекать запеканку следует при температуре 200 градусов. Примерное время выпечки составляет 25-30 минут, точное время зависит от вашей духовки.

Выходит отличная базовая запеканка. Ее очень вкусно есть с джемом или домашним сгущенкой.