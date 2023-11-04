Быстрая закуска на сковороде: как вкусно приготовить нагетсы

Нагетсы получаются сочными внутри и хрустящими снаружи

Вкусные куриные наггетсы можно отведать не только в популярном ресторане быстрого питания – их легко можно приготовить дома. Так вы будете уверены в составе и качестве продуктов, к тому же сможете приготовить целую гору вкусности.

Куриное филе в панировке получается невероятно хрустящим снаружи и очень нежным внутри. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим легко".

Как приготовить нагетсы

Ингредиенты:

Филе индюшиное или куриное — 400 г

Мука пшеничная — 70 г

Яйца куриные – 2 шт.

Панировочные сухари — 100 г

Соль, паприка, перец черный молотый и подсолнечное масло рафинированное — по вкусу.

Способ приготовления:

Филе помыть, убрать все лишнее, обсушить бумажными полотенцами. Нарезать небольшими кусочками и сложить в миску. Посолить, поперчить, добавить паприку. В одной миске взбить яйца с солью, в другую насыпать муку, а в третью – панировочные сухари. В сковороде разогреть растительное масло. Кусочки мяса обвалять сначала в муке, затем в яйце и в конце в сухарях. Обжарить нагетсы с обеих сторон до золотистой корочки.

А если вы любите куриное мясо, рекомендуем также приготовить его в кефирном маринаде. С ним можно курицу запекать и в духовке, и в мультиварке, и на мангале.