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Быстрая закуска на сковороде: как вкусно приготовить нагетсы

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Приготовить аппетитные и вкусные нагетсы в домашних условиях не составит труда.
Приготовить аппетитные и вкусные нагетсы в домашних условиях не составит труда.. Фото lifehacker.ru

Нагетсы получаются сочными внутри и хрустящими снаружи

Вкусные куриные наггетсы можно отведать не только в популярном ресторане быстрого питания – их легко можно приготовить дома. Так вы будете уверены в составе и качестве продуктов, к тому же сможете приготовить целую гору вкусности.

Куриное филе в панировке получается невероятно хрустящим снаружи и очень нежным внутри. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим легко".

Как приготовить нагетсы

Ингредиенты:

  • Филе индюшиное или куриное — 400 г
  • Мука пшеничная — 70 г
  • Яйца куриные – 2 шт.
  • Панировочные сухари — 100 г
  • Соль, паприка, перец черный молотый и подсолнечное масло рафинированное — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Филе помыть, убрать все лишнее, обсушить бумажными полотенцами.
  2. Нарезать небольшими кусочками и сложить в миску. Посолить, поперчить, добавить паприку.
  3. В одной миске взбить яйца с солью, в другую насыпать муку, а в третью – панировочные сухари.
  4. В сковороде разогреть растительное масло. Кусочки мяса обвалять сначала в муке, затем в яйце и в конце в сухарях. Обжарить нагетсы с обеих сторон до золотистой корочки.

А если вы любите куриное мясо, рекомендуем также приготовить его в кефирном маринаде. С ним можно курицу запекать и в духовке, и в мультиварке, и на мангале.

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#Рецепт #Готовим дома #Наггетсы