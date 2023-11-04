Быстрая закуска на сковороде: как вкусно приготовить нагетсы
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Нагетсы получаются сочными внутри и хрустящими снаружи
Вкусные куриные наггетсы можно отведать не только в популярном ресторане быстрого питания – их легко можно приготовить дома. Так вы будете уверены в составе и качестве продуктов, к тому же сможете приготовить целую гору вкусности.
Куриное филе в панировке получается невероятно хрустящим снаружи и очень нежным внутри. А рецептом с нами поделились на портале "Готовим легко".
Как приготовить нагетсы
Ингредиенты:
- Филе индюшиное или куриное — 400 г
- Мука пшеничная — 70 г
- Яйца куриные – 2 шт.
- Панировочные сухари — 100 г
- Соль, паприка, перец черный молотый и подсолнечное масло рафинированное — по вкусу.
Способ приготовления:
- Филе помыть, убрать все лишнее, обсушить бумажными полотенцами.
- Нарезать небольшими кусочками и сложить в миску. Посолить, поперчить, добавить паприку.
- В одной миске взбить яйца с солью, в другую насыпать муку, а в третью – панировочные сухари.
- В сковороде разогреть растительное масло. Кусочки мяса обвалять сначала в муке, затем в яйце и в конце в сухарях. Обжарить нагетсы с обеих сторон до золотистой корочки.
А если вы любите куриное мясо, рекомендуем также приготовить его в кефирном маринаде. С ним можно курицу запекать и в духовке, и в мультиварке, и на мангале.