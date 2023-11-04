Скумбрия будет вкуснее дорогой рыбы: блюдо, которое и на праздничный стол подать можно

Вкус рыбы остается ярким и насыщенным

Мы рассказывали, как вкусно приготовить скумбрию в вырезке. Теперь делимся рецептом основного блюда из этой полезной рыбы.

Интересным рецептом поделились на Pixelinform. Весь его секрет — в особом маринаде, тонко открывающем вкус рыбы.

Ингредиенты:

Рыба — 2 тушки

Чеснок — 3 зубчика

Соль — 1 чайная кровать

Оливковое масло — 2 столовые ложки

Сладкая паприка — 1 чайная ложка

Лимонный сок — по вкусу

Способ приготовления:

Сначала рыбу чистим, нарезаем сразу на порционные кусочки. В мисочке смешиваем измельченный чеснок, чайную ложку соли, 2 столовых ложки оливкового масла и чайную ложку сладкой паприки. Смесью специй натираем рыбу. Сбрызгиваем небольшим количеством лимонного сока. Ставим в холодильник – маринованные кусочки должны на протяжении 3-4 часов. Когда это время истечет, достаем рыбу. Выкладываем ее на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 220 градусов. Выпекаться угощение должно около 30 минут, точное время зависит от вашей духовки.

Такую рыбу можно подавать не только на обеденный, но и на праздничный стол. Рецепт блюда непременно попросят все гости. Очень вкусно есть ее с нежным картофельным пюре.