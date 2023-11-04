Скумбрия будет вкуснее дорогой рыбы: блюдо, которое и на праздничный стол подать можно
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Вкус рыбы остается ярким и насыщенным
Мы рассказывали, как вкусно приготовить скумбрию в вырезке. Теперь делимся рецептом основного блюда из этой полезной рыбы.
Интересным рецептом поделились на Pixelinform. Весь его секрет — в особом маринаде, тонко открывающем вкус рыбы.
Ингредиенты:
- Рыба — 2 тушки
- Чеснок — 3 зубчика
- Соль — 1 чайная кровать
- Оливковое масло — 2 столовые ложки
- Сладкая паприка — 1 чайная ложка
- Лимонный сок — по вкусу
Способ приготовления:
- Сначала рыбу чистим, нарезаем сразу на порционные кусочки. В мисочке смешиваем измельченный чеснок, чайную ложку соли, 2 столовых ложки оливкового масла и чайную ложку сладкой паприки.
- Смесью специй натираем рыбу. Сбрызгиваем небольшим количеством лимонного сока. Ставим в холодильник – маринованные кусочки должны на протяжении 3-4 часов.
- Когда это время истечет, достаем рыбу. Выкладываем ее на противень, застеленный пергаментом. Выпекаем в духовке, предварительно разогретой до 220 градусов. Выпекаться угощение должно около 30 минут, точное время зависит от вашей духовки.
Такую рыбу можно подавать не только на обеденный, но и на праздничный стол. Рецепт блюда непременно попросят все гости. Очень вкусно есть ее с нежным картофельным пюре.