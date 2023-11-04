Для самых пышных сырников не нужны яйца: простой рецепт без муки

Один из самых популярных завтраков

Мы рассказывали, как приготовить тоненькие аппетитные блины. Еще один вариант популярного завтрака – сырники. Рассказываем, как приготовить их особенно вкусно.

И даже яйца и мука для этого не нужны. Хорошим рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

500 г творога 5-9% жирности

6 столовых ложек манки

4 ложки сахара

щепотка соли

Способ приготовления:

Сыр перетираем через сито. Можно также использовать блендер – он тоже придаст более гладкую текстуру. Творожную массу выкладываем в миску. Соединяем ее с солью, сахаром, манкой. Компоненты тщательно перемешиваем и оставляем на 15-20 минут, чтобы манка за это время успела набухнуть. Если после этого вам кажется, что масса еще слишком редкая, можно добавить немного муки – 1 столовой ложки будет более чем достаточно. После этого можно начинать формирование сырников. Сырники жарим на растительном масле, на хорошо разогретой сковороде. Обжариваем их с каждой стороны по 3-4 минуты.

После этого блюдо можно удобрять любыми топингами и подавать на стол. Очень вкусно будет подать такие сырнички с домашним сгущенкой.