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Для самых пышных сырников не нужны яйца: простой рецепт без муки

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Великолепное сладкое и сытное блюдо
Великолепное сладкое и сытное блюдо. Фото 24tv.ua

Один из самых популярных завтраков

Мы рассказывали, как приготовить тоненькие аппетитные блины. Еще один вариант популярного завтрака – сырники. Рассказываем, как приготовить их особенно вкусно.

И даже яйца и мука для этого не нужны. Хорошим рецептом поделились на портале Pixelinform.

Ингредиенты:

  • 500 г творога 5-9% жирности
  • 6 столовых ложек манки
  • 4 ложки сахара
  • щепотка соли

Способ приготовления:

  1. Сыр перетираем через сито. Можно также использовать блендер – он тоже придаст более гладкую текстуру.
  2. Творожную массу выкладываем в миску. Соединяем ее с солью, сахаром, манкой. Компоненты тщательно перемешиваем и оставляем на 15-20 минут, чтобы манка за это время успела набухнуть.
  3. Если после этого вам кажется, что масса еще слишком редкая, можно добавить немного муки – 1 столовой ложки будет более чем достаточно. После этого можно начинать формирование сырников.
  4. Сырники жарим на растительном масле, на хорошо разогретой сковороде. Обжариваем их с каждой стороны по 3-4 минуты.

После этого блюдо можно удобрять любыми топингами и подавать на стол. Очень вкусно будет подать такие сырнички с домашним сгущенкой.

Теги:
#Рецепт #Манка #Сырники