Вы больше не будете варить пельмени: рассказываем о новом методе приготовления, с которым блюдо просто божественное
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Этот способ сделает вкусными даже полуфабрикаты
Мы делились рецептом идеального теста для пельменей. Теперь рассказываем, как приготовить их особенно вкусно. И для этого их даже не нужно варить.
Таким способом готовятся как домашние, так и магазинные пельмени. Обычный способ после этого кажется скучным. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".
Ингредиенты:
- Морковь – 200 г
- Лук – 300 г
- Чеснок – 1-2 зубчика
- Томатная паста – 2 ст.л.
- Ароматные травы – 1 ч.л.
- Соль, перец – по вкусу
- Вода – 500 мл
- Пельмени – 300 г (замороженные)
Способ приготовления:
- Берем морковку и лук, количество зависит от ваших предпочтений. Строгаем морковь тонкой соломкой. Это можно сделать на терке или овощечистке для корейской моркови. Лук режем стандартными полукольцами.
- Отправляем овощи в сковороду с растительным маслом, обжариваем их на сильном огне, помешивая. Выжимаем в массу чеснок. Перемешиваем все и обжариваем еще минутку.
- В отдельной миске водой разводим томатную пасту. Добавляем ароматные травы, солим, перчим по вкусу.
- Вливаем в сковороду. Когда закипит, опускаем в кипящую подливку пельмени. Размораживать их до этого не надо.
- Накрываем крышкой, снижаем огонь до среднего и тушим 20 минут. Они должны лежать в соусе не слишком плотно.
Выходит так, что об обычном способе варки можно забыть. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени.