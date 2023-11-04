Вы больше не будете варить пельмени: рассказываем о новом методе приготовления, с которым блюдо просто божественное

Этот способ сделает вкусными даже полуфабрикаты

Мы делились рецептом идеального теста для пельменей. Теперь рассказываем, как приготовить их особенно вкусно. И для этого их даже не нужно варить.

Таким способом готовятся как домашние, так и магазинные пельмени. Обычный способ после этого кажется скучным. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

Морковь – 200 г

Лук – 300 г

Чеснок – 1-2 зубчика

Томатная паста – 2 ст.л.

Ароматные травы – 1 ч.л.

Соль, перец – по вкусу

Вода – 500 мл

Пельмени – 300 г (замороженные)

Способ приготовления:

Берем морковку и лук, количество зависит от ваших предпочтений. Строгаем морковь тонкой соломкой. Это можно сделать на терке или овощечистке для корейской моркови. Лук режем стандартными полукольцами. Отправляем овощи в сковороду с растительным маслом, обжариваем их на сильном огне, помешивая. Выжимаем в массу чеснок. Перемешиваем все и обжариваем еще минутку. В отдельной миске водой разводим томатную пасту. Добавляем ароматные травы, солим, перчим по вкусу. Вливаем в сковороду. Когда закипит, опускаем в кипящую подливку пельмени. Размораживать их до этого не надо. Накрываем крышкой, снижаем огонь до среднего и тушим 20 минут. Они должны лежать в соусе не слишком плотно.

Выходит так, что об обычном способе варки можно забыть. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени.