Укр

Вы больше не будете варить пельмени: рассказываем о новом методе приготовления, с которым блюдо просто божественное

Автор
Мария Дума Мария Дума
Дата публикации
Читати українською
Автор
Пельмени буквально становятся новым блюдом
Пельмени буквально становятся новым блюдом. Фото etnosoft.com.ua

Этот способ сделает вкусными даже полуфабрикаты

Мы делились рецептом идеального теста для пельменей. Теперь рассказываем, как приготовить их особенно вкусно. И для этого их даже не нужно варить.

Таким способом готовятся как домашние, так и магазинные пельмени. Обычный способ после этого кажется скучным. Рецептом поделились на портале "Школа Жизни".

Ингредиенты:

  • Морковь – 200 г
  • Лук – 300 г
  • Чеснок – 1-2 зубчика
  • Томатная паста – 2 ст.л.
  • Ароматные травы – 1 ч.л.
  • Соль, перец – по вкусу
  • Вода – 500 мл
  • Пельмени – 300 г (замороженные)

Способ приготовления:

  1. Берем морковку и лук, количество зависит от ваших предпочтений. Строгаем морковь тонкой соломкой. Это можно сделать на терке или овощечистке для корейской моркови. Лук режем стандартными полукольцами.
  2. Отправляем овощи в сковороду с растительным маслом, обжариваем их на сильном огне, помешивая. Выжимаем в массу чеснок. Перемешиваем все и обжариваем еще минутку.
  3. В отдельной миске водой разводим томатную пасту. Добавляем ароматные травы, солим, перчим по вкусу.
  4. Вливаем в сковороду. Когда закипит, опускаем в кипящую подливку пельмени. Размораживать их до этого не надо.
  5. Накрываем крышкой, снижаем огонь до среднего и тушим 20 минут. Они должны лежать в соусе не слишком плотно.

Выходит так, что об обычном способе варки можно забыть. Также мы рассказывали, как приготовить ленивые пельмени.

Теги:
#Рецепт #Овощи #Соус #Пельмени