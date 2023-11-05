Так начинают день изысканные французы: фантастический завтрак из трех ингредиентов
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Начните свой день вкусно!
Французские завтраки отличаются особым шармом, поэтому стоит начинать день именно с них. И если вы уже пробовали знаменитый французский пышный омлет Пуляр, то рекомендуем полакомиться яичницы по-французски в хлебе.
От такого блюда по рецепту Smachnonews вы получите настоящее удовольствие. Вы можете добавить в яичницу любые ингредиенты по своему вкусу грибы или болгарский перец, помидоры или мясо любые ингредиенты. Вот увидите, блюдо станет только лучше. Такой особенный завтрак не только насытит, но и поднимет настроение и вам, и вашим близким. Попробуем?
Как приготовить яичницу по-французски в хлебе
Ингредиенты на 2 порции:
- 2 яйца;
- 2 ломтика тостового хлеба;
- 20 грамм сливочного масла;
- щепотка соли;
- зелень и специи – по вкусу.
Способ приготовления:
- Аккуратными движениями вырезаем из хлеба мякоть.
- Сливочное масло растапливаем на сковороде и обжариваем хлеб с двух сторон.
- В выемку разбиваем яйца, добавляем соль, специи по своему вкусу и жарим до готовности.
- Разбиваем яйца в выемку, солим и жарим до готовности.
- Готовую яичницу посыпаем зеленью или тертым сыром и подаем на стол.
Рекомендуем также приготовить омлет в чашке по рецепту "Телеграфа". Этот завтрак вы запомните надолго!