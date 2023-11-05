Укр

Так начинают день изысканные французы: фантастический завтрак из трех ингредиентов

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Яичница получится просто идеальной
Яичница получится просто идеальной. Фото smachnonews.24tv.ua

Начните свой день вкусно!

Французские завтраки отличаются особым шармом, поэтому стоит начинать день именно с них. И если вы уже пробовали знаменитый французский пышный омлет Пуляр, то рекомендуем полакомиться яичницы по-французски в хлебе.

От такого блюда по рецепту Smachnonews вы получите настоящее удовольствие. Вы можете добавить в яичницу любые ингредиенты по своему вкусу грибы или болгарский перец, помидоры или мясо любые ингредиенты. Вот увидите, блюдо станет только лучше. Такой особенный завтрак не только насытит, но и поднимет настроение и вам, и вашим близким. Попробуем?

Как приготовить яичницу по-французски в хлебе

Ингредиенты на 2 порции:

  • 2 яйца;
  • 2 ломтика тостового хлеба;
  • 20 грамм сливочного масла;
  • щепотка соли;
  • зелень и специи – по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Аккуратными движениями вырезаем из хлеба мякоть.
  2. Сливочное масло растапливаем на сковороде и обжариваем хлеб с двух сторон.
  3. В выемку разбиваем яйца, добавляем соль, специи по своему вкусу и жарим до готовности.
  4. Разбиваем яйца в выемку, солим и жарим до готовности.
  5. Готовую яичницу посыпаем зеленью или тертым сыром и подаем на стол.

Рекомендуем также приготовить омлет в чашке по рецепту "Телеграфа". Этот завтрак вы запомните надолго!

Теги:
#Франция #Рецепт #Яичница #Готовим дома