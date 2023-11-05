Так начинают день изысканные французы: фантастический завтрак из трех ингредиентов

Начните свой день вкусно!

Французские завтраки отличаются особым шармом, поэтому стоит начинать день именно с них. И если вы уже пробовали знаменитый французский пышный омлет Пуляр, то рекомендуем полакомиться яичницы по-французски в хлебе.

От такого блюда по рецепту Smachnonews вы получите настоящее удовольствие. Вы можете добавить в яичницу любые ингредиенты по своему вкусу грибы или болгарский перец, помидоры или мясо любые ингредиенты. Вот увидите, блюдо станет только лучше. Такой особенный завтрак не только насытит, но и поднимет настроение и вам, и вашим близким. Попробуем?

Как приготовить яичницу по-французски в хлебе

Ингредиенты на 2 порции:

2 яйца;

2 ломтика тостового хлеба;

20 грамм сливочного масла;

щепотка соли;

зелень и специи – по вкусу.

Способ приготовления:

Аккуратными движениями вырезаем из хлеба мякоть. Сливочное масло растапливаем на сковороде и обжариваем хлеб с двух сторон. В выемку разбиваем яйца, добавляем соль, специи по своему вкусу и жарим до готовности. Разбиваем яйца в выемку, солим и жарим до готовности. Готовую яичницу посыпаем зеленью или тертым сыром и подаем на стол.

Рекомендуем также приготовить омлет в чашке по рецепту "Телеграфа". Этот завтрак вы запомните надолго!