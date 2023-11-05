Такие необычные кексы с секретом точно поднимут вам настроение
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Никто не догадается, из чего выпечка
К завтраку у нас требований невероятное множество. Мы хотим, чтобы он был вкусным, сытным, а если еще и готовится быстро — цены такому рецепту нет. Безусловно, рецептов сытных и вкусных завтраков невероятное множество, но сегодня мы поделимся еще одним.
Вместе с iriska_dimitrova мы легко и просто приготовим вкусные морковные кексы. Этот бюджетный рецепт подойдет тем, кто хочет аппетитной и быстрой выпечки с необычным вкусом. Такие кексы обязательно придутся вам по душе, а морковь сделает их вкус более интересным и насыщенным. Такую вкуснятину полюбят и взрослые, и дети.
Как приготовить морковные кексы
Ингредиенты:
- 200 г моркови;
- 3 яйца;
- 150 г сахара;
- ванильный сахар;
- 130 мл масла;
- 190 г муки;
- 10 г разрыхлителя.
Способ приготовления:
- Морковь чистим и измельчаем с помощью блендера.
- К измельченной моркови добавляем яйца, сахар, растительное масло. Все ингредиенты взбиваем до белой пены.
- Муку соединяем с разрыхлителем, все хорошо перемешиваем и вводим в жидкую смесь.
- Полученную массу тщательно перемешиваем до однородной смеси и разливаем по формочкам.
- Кексы отправляем в духовку, выпекаем 20-25 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!
Подавайте морковные кексы с шоколадным кремом по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь.