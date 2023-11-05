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Такие необычные кексы с секретом точно поднимут вам настроение

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Удивить близких морковными кексами легко
Удивить близких морковными кексами легко. Фото Meta.ua

Никто не догадается, из чего выпечка

К завтраку у нас требований невероятное множество. Мы хотим, чтобы он был вкусным, сытным, а если еще и готовится быстро — цены такому рецепту нет. Безусловно, рецептов сытных и вкусных завтраков невероятное множество, но сегодня мы поделимся еще одним.

Вместе с iriska_dimitrova мы легко и просто приготовим вкусные морковные кексы. Этот бюджетный рецепт подойдет тем, кто хочет аппетитной и быстрой выпечки с необычным вкусом. Такие кексы обязательно придутся вам по душе, а морковь сделает их вкус более интересным и насыщенным. Такую вкуснятину полюбят и взрослые, и дети.

Как приготовить морковные кексы

Ингредиенты:

  • 200 г моркови;
  • 3 яйца;
  • 150 г сахара;
  • ванильный сахар;
  • 130 мл масла;
  • 190 г муки;
  • 10 г разрыхлителя.

Способ приготовления:

  1. Морковь чистим и измельчаем с помощью блендера.
  2. К измельченной моркови добавляем яйца, сахар, растительное масло. Все ингредиенты взбиваем до белой пены.
  3. Муку соединяем с разрыхлителем, все хорошо перемешиваем и вводим в жидкую смесь.
  4. Полученную массу тщательно перемешиваем до однородной смеси и разливаем по формочкам.
  5. Кексы отправляем в духовку, выпекаем 20-25 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

Подавайте морковные кексы с шоколадным кремом по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь.

Теги:
#Рецепт #Завтрак #Морковь #Кексы #Готовим дома