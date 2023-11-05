Такие необычные кексы с секретом точно поднимут вам настроение

Никто не догадается, из чего выпечка

К завтраку у нас требований невероятное множество. Мы хотим, чтобы он был вкусным, сытным, а если еще и готовится быстро — цены такому рецепту нет. Безусловно, рецептов сытных и вкусных завтраков невероятное множество, но сегодня мы поделимся еще одним.

Вместе с iriska_dimitrova мы легко и просто приготовим вкусные морковные кексы. Этот бюджетный рецепт подойдет тем, кто хочет аппетитной и быстрой выпечки с необычным вкусом. Такие кексы обязательно придутся вам по душе, а морковь сделает их вкус более интересным и насыщенным. Такую вкуснятину полюбят и взрослые, и дети.

Как приготовить морковные кексы

Ингредиенты:

200 г моркови;

3 яйца;

150 г сахара;

ванильный сахар;

130 мл масла;

190 г муки;

10 г разрыхлителя.

Способ приготовления:

Морковь чистим и измельчаем с помощью блендера. К измельченной моркови добавляем яйца, сахар, растительное масло. Все ингредиенты взбиваем до белой пены. Муку соединяем с разрыхлителем, все хорошо перемешиваем и вводим в жидкую смесь. Полученную массу тщательно перемешиваем до однородной смеси и разливаем по формочкам. Кексы отправляем в духовку, выпекаем 20-25 минут при 180 градусах. Приятного аппетита!

Подавайте морковные кексы с шоколадным кремом по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь.