Необычная закуска из двух яиц и кусочка колбасы: так вы еще не готовили
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Дешевле закуски вы не найдете
Семейный просмотр фильма или дружеские посиделки, деловая встреча или романтический ужин — ни одно из этих мероприятий не представляется без самых разнообразных закусок. Холодные и горячие закуски удобны и в случае нежданных гостей, и для праздничного стола, и для обычного перекуса.
Вместе с "Ідями для сніданку та вечері" предлагаем необычный вариант перекуса — колбасу в кляре. Такого необычного блюда вы точно еще не пробовали! Для него вы можете выбрать молочную колбасу, а можно использовать сосиски или сардельки. Это простое в приготовлении, быстрое и очень бюджетное блюдо — отличный вариант в случае внезапного голода. Разнообразим наше "бутербродное" меню с помощью колбасы в кляре.
Как приготовить колбасу в кляре
Ингредиенты:
- колбаса молочная – 250 г
- яйца – 2 шт.;
- майонез – 3 ст.л.;
- мука – 140 г;
- молоко – 50 мл;
- соль – 1/2 ч.л.;
- сахар – 1/2 ч.л.;
- масло растительное – 2-3 ст.л.
Способ приготовления:
- Колбасу при необходимости чистим и нарезаем произвольными кусочками (лучше всего полукольцами).
- Для приготовления кляра смешиваем все остальные ингредиенты с помощью блендера или венчика.
- Кусочки колбасы окунаем в кляре обжариваем на среднем огне до золотистого цвета и подаем.
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