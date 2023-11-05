Необычная закуска из двух яиц и кусочка колбасы: так вы еще не готовили

Дешевле закуски вы не найдете

Семейный просмотр фильма или дружеские посиделки, деловая встреча или романтический ужин — ни одно из этих мероприятий не представляется без самых разнообразных закусок. Холодные и горячие закуски удобны и в случае нежданных гостей, и для праздничного стола, и для обычного перекуса.

Вместе с "Ідями для сніданку та вечері" предлагаем необычный вариант перекуса — колбасу в кляре. Такого необычного блюда вы точно еще не пробовали! Для него вы можете выбрать молочную колбасу, а можно использовать сосиски или сардельки. Это простое в приготовлении, быстрое и очень бюджетное блюдо — отличный вариант в случае внезапного голода. Разнообразим наше "бутербродное" меню с помощью колбасы в кляре.

Как приготовить колбасу в кляре

Ингредиенты:

колбаса молочная – 250 г

яйца – 2 шт.;

майонез – 3 ст.л.;

мука – 140 г;

молоко – 50 мл;

соль – 1/2 ч.л.;

сахар – 1/2 ч.л.;

масло растительное – 2-3 ст.л.

Способ приготовления:

Колбасу при необходимости чистим и нарезаем произвольными кусочками (лучше всего полукольцами). Для приготовления кляра смешиваем все остальные ингредиенты с помощью блендера или венчика. Кусочки колбасы окунаем в кляре обжариваем на среднем огне до золотистого цвета и подаем.

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