Рецепт варенья для тех, кто не успел приготовить его летом

Не варенье, а золото в банке

Тыкву можно не только запекать и готовить вкуснейший крем-суп. Ее также добавляют в салаты, причем как в свежем виде, так и в отварном, готовят гратен и равиоли, начинку для пирогов и пирожков, творожную запеканку и чизкейк.

Сегодня вместе с Foodoboz приготовим невероятно вкусное варенье из тыквы, которое точно порадует всю семью. Вы с удовольствием будете угощать таким десертом близких, ведь он получится не только вкусным, но и полезным. Главное в этом рецепте — правильно выбрать тыкву. Сырая тыква должна быть хрустящей и сладкой — тогда варенье выйдет густым, ароматным, с насыщенным янтарным цветом.

Как приготовить варенье из тыквы

Ингредиенты:

тыква — 1 кг;

сахар — 800 г.;

лимон — 1 шт.

Способ приготовления:

Тыкву чистим, нарезаем ломтиками. Каждый ломтик чистим и нарезаем удобными кусочками размером около 1 см. Нарезанную тыкву перекладываем в кастрюлю, засыпаем сахаром. Даем тыкве несколько часов настояться (можно даже оставить на ночь). Сироп ставим на средний огонь, доводим до кипения, уменьшаем огонь до минимального и варим 10-15 минут. Остужаем минимум 8 часов. Лимон нарезаем кружочкам, пропускаем через мясорубку и отправляем к тыкве. Доводим до кипения, провариваем 10 минут и убираем остывать. Когда варенье остынет, еще раз доводим до кипения, провариваем несколько минут и выключаем.

Можно подавать тыквенное варенье с яблочными оладьями по рецепту "Телеграфа". У вас получится невероятно вкусно.