Рецепт варенья для тех, кто не успел приготовить его летом
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Не варенье, а золото в банке
Тыкву можно не только запекать и готовить вкуснейший крем-суп. Ее также добавляют в салаты, причем как в свежем виде, так и в отварном, готовят гратен и равиоли, начинку для пирогов и пирожков, творожную запеканку и чизкейк.
Сегодня вместе с Foodoboz приготовим невероятно вкусное варенье из тыквы, которое точно порадует всю семью. Вы с удовольствием будете угощать таким десертом близких, ведь он получится не только вкусным, но и полезным. Главное в этом рецепте — правильно выбрать тыкву. Сырая тыква должна быть хрустящей и сладкой — тогда варенье выйдет густым, ароматным, с насыщенным янтарным цветом.
Как приготовить варенье из тыквы
Ингредиенты:
- тыква — 1 кг;
- сахар — 800 г.;
- лимон — 1 шт.
Способ приготовления:
- Тыкву чистим, нарезаем ломтиками. Каждый ломтик чистим и нарезаем удобными кусочками размером около 1 см.
- Нарезанную тыкву перекладываем в кастрюлю, засыпаем сахаром. Даем тыкве несколько часов настояться (можно даже оставить на ночь).
- Сироп ставим на средний огонь, доводим до кипения, уменьшаем огонь до минимального и варим 10-15 минут. Остужаем минимум 8 часов.
- Лимон нарезаем кружочкам, пропускаем через мясорубку и отправляем к тыкве. Доводим до кипения, провариваем 10 минут и убираем остывать.
- Когда варенье остынет, еще раз доводим до кипения, провариваем несколько минут и выключаем.
Можно подавать тыквенное варенье с яблочными оладьями по рецепту "Телеграфа". У вас получится невероятно вкусно.