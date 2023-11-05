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Рецепт варенья для тех, кто не успел приготовить его летом

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
Ароматная и вкусная сладость
Ароматная и вкусная сладость. Фото vazhnoznat.com

Не варенье, а золото в банке

Тыкву можно не только запекать и готовить вкуснейший крем-суп. Ее также добавляют в салаты, причем как в свежем виде, так и в отварном, готовят гратен и равиоли, начинку для пирогов и пирожков, творожную запеканку и чизкейк.

Сегодня вместе с Foodoboz приготовим невероятно вкусное варенье из тыквы, которое точно порадует всю семью. Вы с удовольствием будете угощать таким десертом близких, ведь он получится не только вкусным, но и полезным. Главное в этом рецепте — правильно выбрать тыкву. Сырая тыква должна быть хрустящей и сладкой — тогда варенье выйдет густым, ароматным, с насыщенным янтарным цветом.

Как приготовить варенье из тыквы

Ингредиенты:

  • тыква — 1 кг;
  • сахар — 800 г.;
  • лимон — 1 шт.

Способ приготовления:

  1. Тыкву чистим, нарезаем ломтиками. Каждый ломтик чистим и нарезаем удобными кусочками размером около 1 см.
  2. Нарезанную тыкву перекладываем в кастрюлю, засыпаем сахаром. Даем тыкве несколько часов настояться (можно даже оставить на ночь).
  3. Сироп ставим на средний огонь, доводим до кипения, уменьшаем огонь до минимального и варим 10-15 минут. Остужаем минимум 8 часов.
  4. Лимон нарезаем кружочкам, пропускаем через мясорубку и отправляем к тыкве. Доводим до кипения, провариваем 10 минут и убираем остывать.
  5. Когда варенье остынет, еще раз доводим до кипения, провариваем несколько минут и выключаем.

Можно подавать тыквенное варенье с яблочными оладьями по рецепту "Телеграфа". У вас получится невероятно вкусно.

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#Рецепт #Варенье #Тыква #Готовим дома