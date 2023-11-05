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На такие оладьи будут напрашиваться в гости все соседи: необычный рецепт завтрака

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Такие оладьи поднимут настроение на целый день
Такие оладьи поднимут настроение на целый день. Фото focus.ua

Раз-два — и фантастическое блюдо на столе

Когда речь заходит о крабовых палочках, мы сразу же вспоминаем о классическом салате. Однако кто бы мог подумать, что это ингредиент для сытных и очень простых оладий.

Для таких необычных оладий по рецепту "Ідей для сніданку та вечері" вам нужно просто нарезать крабовые палочки, смешать с другими компонентами и пожарить оладьи на сковороде. За считанные минуты вы получите очень сытное блюдо. Очень нежные оладушки из крабовых палочек понравятся не только семье, но даже соседям — они услышат аромат и обязательно захотят попробовать.

Как приготовить оладьи из крабовых палочек

Ингредиенты:

  • крабовые палочки – 180 г;
  • сыр твердый – 80 г;
  • яйца – 1-2 шт.;
  • сметана – 2 ст. л.;
  • мука – 2 ст. л.;
  • чеснок – 1-2 зубчика;
  • специи, зелень – по своему вкусу;
  • масло (для жарки) – 60 мл.

Способ приготовления:

  1. Крабовые палочки очистите от упаковочной пленки и нарежьте мелкими кусочками. Сначала каждую палочку разрежьте вдоль на несколько полосок, затем — поперек.
  2. Твердый сыр натрите на терке, смешайте в миске с крабовыми палочками.
  3. В полученную массу вбейте яйцо, добавьте сметану, чеснок, всыпьте муку, соль и черный молотый перец. Все тщательно перемешайте до однородного состояния.
  4. В сковороде разогрейте масло и столовой ложкой выложите в нее крабово-сырное тесто небольшими оладьями. Пожарьте оладьи крабовые оладьи на огне выше среднего с каждой стороны по 2 минуты до золотистого цвета.

Подавайте крабовые оладьи с соусом тартар по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита!

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