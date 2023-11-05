На такие оладьи будут напрашиваться в гости все соседи: необычный рецепт завтрака

Раз-два — и фантастическое блюдо на столе

Когда речь заходит о крабовых палочках, мы сразу же вспоминаем о классическом салате. Однако кто бы мог подумать, что это ингредиент для сытных и очень простых оладий.

Для таких необычных оладий по рецепту "Ідей для сніданку та вечері" вам нужно просто нарезать крабовые палочки, смешать с другими компонентами и пожарить оладьи на сковороде. За считанные минуты вы получите очень сытное блюдо. Очень нежные оладушки из крабовых палочек понравятся не только семье, но даже соседям — они услышат аромат и обязательно захотят попробовать.

Как приготовить оладьи из крабовых палочек

Ингредиенты:

крабовые палочки – 180 г;

сыр твердый – 80 г;

яйца – 1-2 шт.;

сметана – 2 ст. л.;

мука – 2 ст. л.;

чеснок – 1-2 зубчика;

специи, зелень – по своему вкусу;

масло (для жарки) – 60 мл.

Способ приготовления:

Крабовые палочки очистите от упаковочной пленки и нарежьте мелкими кусочками. Сначала каждую палочку разрежьте вдоль на несколько полосок, затем — поперек. Твердый сыр натрите на терке, смешайте в миске с крабовыми палочками. В полученную массу вбейте яйцо, добавьте сметану, чеснок, всыпьте муку, соль и черный молотый перец. Все тщательно перемешайте до однородного состояния. В сковороде разогрейте масло и столовой ложкой выложите в нее крабово-сырное тесто небольшими оладьями. Пожарьте оладьи крабовые оладьи на огне выше среднего с каждой стороны по 2 минуты до золотистого цвета.

Подавайте крабовые оладьи с соусом тартар по рецепту "Телеграфа". Наслаждайтесь, приятного аппетита!