В сто раз вкуснее обычной "Шубы": бомбический рецепт закуски

Попробуйте — и вы не пожалеете!

Мы готовим различные салаты практически ежедневно — это великолепное блюдо и для праздничных застолий, и для ежедневных семейных обедов или ужинов. Один из самых популярных салатов — это сельдь под "Шубой".

А что, если приготовить это блюдо в лаваше? Именно такой рецепт нам предлагает "Главред". Мы завернем овощи в лаваш и украсим кусочком селедки. Такое блюдо точно удивит и семью, и друзей. Возможно, такой вариант настолько вам понравится, что к классической "Шубе" вы больше не вернетесь.

Как приготовить селедку под шубой в лаваше

Ингредиенты:

тонкий лаваш — 2 упаковки;

селедка — 200 г;

яйца отварные — 3 шт.;

морковь отварная — 2 шт.;

свекла — 2 шт.;

майонез домашний;

свежая зелень.

Способ приготовления:

Свеклу и морковь отвариваем до готовности, чистим и натираем на крупной терке. Яйца отвариваем в течение 12 минут, остужаем, чистим и натираем на средней терке. Один лист лаваша смазываем майонезом, сверху распределяем натертую вареную свеклу. Второй слой лаваша также смазываем майонезом и сверху распределяем вареную натертую морковь. Третий слой лаваша смазываем майонезом и посыпаем тертым яйцом. Лаваш скручиваем, убираем в пакет или пищевую пленку, отправляем на 1 час в холодильник. Через указанное время достаем лаваш, режем на порции и перекладываем на блюдо. Селедку чистим, моем, режем на небольшие кусочки и по 2 кусочка порционно выкладываем на лаваш. Украшаем нашу селедку под "Шубой" веточками укропа или петрушки и подаем на стол.

Кстати, лаваш можно приготовить самостоятельно по рецепту "Телеграфа". Вы сможете это сделать быстро.