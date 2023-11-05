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В сто раз вкуснее обычной "Шубы": бомбический рецепт закуски

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Отличный вариант и для семейного перекуса, и для праздничного стола
Отличный вариант и для семейного перекуса, и для праздничного стола. Фото cesmak.info

Попробуйте — и вы не пожалеете!

Мы готовим различные салаты практически ежедневно — это великолепное блюдо и для праздничных застолий, и для ежедневных семейных обедов или ужинов. Один из самых популярных салатов — это сельдь под "Шубой".

А что, если приготовить это блюдо в лаваше? Именно такой рецепт нам предлагает "Главред". Мы завернем овощи в лаваш и украсим кусочком селедки. Такое блюдо точно удивит и семью, и друзей. Возможно, такой вариант настолько вам понравится, что к классической "Шубе" вы больше не вернетесь.

Как приготовить селедку под шубой в лаваше

Ингредиенты:

  • тонкий лаваш — 2 упаковки;
  • селедка — 200 г;
  • яйца отварные — 3 шт.;
  • морковь отварная — 2 шт.;
  • свекла — 2 шт.;
  • майонез домашний;
  • свежая зелень.

Способ приготовления:

  1. Свеклу и морковь отвариваем до готовности, чистим и натираем на крупной терке.
  2. Яйца отвариваем в течение 12 минут, остужаем, чистим и натираем на средней терке.
  3. Один лист лаваша смазываем майонезом, сверху распределяем натертую вареную свеклу.
  4. Второй слой лаваша также смазываем майонезом и сверху распределяем вареную натертую морковь.
  5. Третий слой лаваша смазываем майонезом и посыпаем тертым яйцом.
  6. Лаваш скручиваем, убираем в пакет или пищевую пленку, отправляем на 1 час в холодильник.
  7. Через указанное время достаем лаваш, режем на порции и перекладываем на блюдо.
  8. Селедку чистим, моем, режем на небольшие кусочки и по 2 кусочка порционно выкладываем на лаваш.
  9. Украшаем нашу селедку под "Шубой" веточками укропа или петрушки и подаем на стол.

Кстати, лаваш можно приготовить самостоятельно по рецепту "Телеграфа". Вы сможете это сделать быстро.

Теги:
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