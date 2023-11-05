В сто раз вкуснее обычной "Шубы": бомбический рецепт закуски
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Попробуйте — и вы не пожалеете!
Мы готовим различные салаты практически ежедневно — это великолепное блюдо и для праздничных застолий, и для ежедневных семейных обедов или ужинов. Один из самых популярных салатов — это сельдь под "Шубой".
А что, если приготовить это блюдо в лаваше? Именно такой рецепт нам предлагает "Главред". Мы завернем овощи в лаваш и украсим кусочком селедки. Такое блюдо точно удивит и семью, и друзей. Возможно, такой вариант настолько вам понравится, что к классической "Шубе" вы больше не вернетесь.
Как приготовить селедку под шубой в лаваше
Ингредиенты:
- тонкий лаваш — 2 упаковки;
- селедка — 200 г;
- яйца отварные — 3 шт.;
- морковь отварная — 2 шт.;
- свекла — 2 шт.;
- майонез домашний;
- свежая зелень.
Способ приготовления:
- Свеклу и морковь отвариваем до готовности, чистим и натираем на крупной терке.
- Яйца отвариваем в течение 12 минут, остужаем, чистим и натираем на средней терке.
- Один лист лаваша смазываем майонезом, сверху распределяем натертую вареную свеклу.
- Второй слой лаваша также смазываем майонезом и сверху распределяем вареную натертую морковь.
- Третий слой лаваша смазываем майонезом и посыпаем тертым яйцом.
- Лаваш скручиваем, убираем в пакет или пищевую пленку, отправляем на 1 час в холодильник.
- Через указанное время достаем лаваш, режем на порции и перекладываем на блюдо.
- Селедку чистим, моем, режем на небольшие кусочки и по 2 кусочка порционно выкладываем на лаваш.
- Украшаем нашу селедку под "Шубой" веточками укропа или петрушки и подаем на стол.
Кстати, лаваш можно приготовить самостоятельно по рецепту "Телеграфа". Вы сможете это сделать быстро.