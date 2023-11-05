Забудете даже о плове: с этим рецептом рис полюбят и гурманы, и дети
- Автор
-
- Дата публикации
-
Читати українською
- Автор
Вам не захочется готовить на обед ничего другого
Рис — важный продукт на наших кухнях, ведь это прекрасный гарнир и отличный ингредиент для многих блюд. Особенно мы любим полакомиться вкусным пловом.
Однако рис можно вкусно приготовить не только с мясом, но и… с овощами. Такое простое в приготовлении блюдо по рецепту "Главреда" можно и в сковороде, и в мультиварке или же кастрюле. Попробуйте — и такое блюдо придется по вкусу абсолютно всем.
Как приготовить рис с овощами
Ингредиенты:
- 250 г риса;
- 250 г помидоров;
- хмели-сунели и итальянские травы;
- 30 г томатной пасты;
- соль, перец;
- острый перец — по вкусу;
- 15 г масла;
- 150 г сливок 15%;
- 10 г чеснока;
- 800-1000 мл воды или бульона;
- 50 г моцареллы.
Способ приготовления:
- В кастрюлю вливаем масло. Туда же отправляем вымытые и нарезанные помидоры, пропущенный через пресс чеснок и по желанию острый перец.
- Полученную массу обжариваем в течение 3 минут. Добавляем томатную пасту, сливки, рис и воду (бульон). Туда же отправляем приправы, все тщательно перемешиваем и варим под крышкой 20 минут на малом огне, периодические помешивая.
- Когда блюдо будет почти готово, добавьте в кастрюлю моцареллу, перемешайте и подавайте к столу.
Ранее "Телеграф" рассказывали, как приготовить плов без мяса. Попробуйте — это невероятно вкусно.