Забудете даже о плове: с этим рецептом рис полюбят и гурманы, и дети

Вам не захочется готовить на обед ничего другого

Рис — важный продукт на наших кухнях, ведь это прекрасный гарнир и отличный ингредиент для многих блюд. Особенно мы любим полакомиться вкусным пловом.

Однако рис можно вкусно приготовить не только с мясом, но и… с овощами. Такое простое в приготовлении блюдо по рецепту "Главреда" можно и в сковороде, и в мультиварке или же кастрюле. Попробуйте — и такое блюдо придется по вкусу абсолютно всем.

Как приготовить рис с овощами

Ингредиенты:

250 г риса;

250 г помидоров;

хмели-сунели и итальянские травы;

30 г томатной пасты;

соль, перец;

острый перец — по вкусу;

15 г масла;

150 г сливок 15%;

10 г чеснока;

800-1000 мл воды или бульона;

50 г моцареллы.

Способ приготовления:

В кастрюлю вливаем масло. Туда же отправляем вымытые и нарезанные помидоры, пропущенный через пресс чеснок и по желанию острый перец. Полученную массу обжариваем в течение 3 минут. Добавляем томатную пасту, сливки, рис и воду (бульон). Туда же отправляем приправы, все тщательно перемешиваем и варим под крышкой 20 минут на малом огне, периодические помешивая. Когда блюдо будет почти готово, добавьте в кастрюлю моцареллу, перемешайте и подавайте к столу.

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