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Забудете даже о плове: с этим рецептом рис полюбят и гурманы, и дети

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Автор
С приготовлением такого риса справится даже ребенок
С приготовлением такого риса справится даже ребенок. Фото shuba.life

Вам не захочется готовить на обед ничего другого

Рис — важный продукт на наших кухнях, ведь это прекрасный гарнир и отличный ингредиент для многих блюд. Особенно мы любим полакомиться вкусным пловом.

Однако рис можно вкусно приготовить не только с мясом, но и… с овощами. Такое простое в приготовлении блюдо по рецепту "Главреда" можно и в сковороде, и в мультиварке или же кастрюле. Попробуйте — и такое блюдо придется по вкусу абсолютно всем.

Как приготовить рис с овощами

Ингредиенты:

  • 250 г риса;
  • 250 г помидоров;
  • хмели-сунели и итальянские травы;
  • 30 г томатной пасты;
  • соль, перец;
  • острый перец — по вкусу;
  • 15 г масла;
  • 150 г сливок 15%;
  • 10 г чеснока;
  • 800-1000 мл воды или бульона;
  • 50 г моцареллы.

Способ приготовления:

  1. В кастрюлю вливаем масло. Туда же отправляем вымытые и нарезанные помидоры, пропущенный через пресс чеснок и по желанию острый перец.
  2. Полученную массу обжариваем в течение 3 минут. Добавляем томатную пасту, сливки, рис и воду (бульон). Туда же отправляем приправы, все тщательно перемешиваем и варим под крышкой 20 минут на малом огне, периодические помешивая.
  3. Когда блюдо будет почти готово, добавьте в кастрюлю моцареллу, перемешайте и подавайте к столу.

Ранее "Телеграф" рассказывали, как приготовить плов без мяса. Попробуйте — это невероятно вкусно.

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#Рецепт #Овощи #Рис #Готовим дома