Макароны по этому рецепту получатся не хуже, чем у Ярославского

Этот рецепт точно станет любимым

Макароны — это чуть ли не самый популярный гарнир на нашем столе. Если вы уже готовили мясной соус к ним, то самое время разнообразить меню.

Сегодня мы с украинским шеф-поваром Владимиром Ярославским приготовим макароны с особым соусом из печеных овощей: томатов и перцев. Этот рецепт точно станет любимым и за его простоту приготовления, и за вкус.

Как приготовить самые простые осенние макароны с соусом

Ингредиенты на 4-5 порций:

3 болгарских перца

2 больших томата или черри;

2 головки чеснока

перец средней остроты

растительное масло;

ароматные травы, соль;

50-70 г сливок;

450-500г макарон;

100-130 твердого сыра или брынзы;

100-120 г бекона.

Способ приготовления:

Сладкие перцы разрезаем пополам, удаляем семена и средину. Выкладываем их на фольгу и противень вверх кожурой. Добавляем к ним целые томаты, надрезанную головку чеснока с растительным маслом, острый перец и травы. Сдабриваем все специями и поливаем маслом. Овощи запекаем под верхним грилем 20 минут, пока кожура перцев не почернеет, после чего накрываем пищевой пленкой и оставляем остывать. После сладкие перцы и томаты зачищаем от кожуры, чеснок выжимаем. Отправляем все в блендер вместе с образовавшимся соком и перебиваем все в однородную смесь. На сковороде обжариваем бекон, добавляем овощной соус, сливки, при необходимости добавляем соль, немного чабреца или орегано. Макароны отвариваем в подсоленной воде до готовности, сцеживаем, отправляем их в сковороду к соусу. Туда же по необходимости добавляем немного воды, тертый сыр и подаем к столу.

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