Укр

Макароны по этому рецепту получатся не хуже, чем у Ярославского

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
Дата публикации
Читати українською
Автор
Особый соус придадут макаронам пикантности
Особый соус придадут макаронам пикантности. Фото shuba.life

Этот рецепт точно станет любимым

Макароны — это чуть ли не самый популярный гарнир на нашем столе. Если вы уже готовили мясной соус к ним, то самое время разнообразить меню.

Сегодня мы с украинским шеф-поваром Владимиром Ярославским приготовим макароны с особым соусом из печеных овощей: томатов и перцев. Этот рецепт точно станет любимым и за его простоту приготовления, и за вкус.

Как приготовить самые простые осенние макароны с соусом

Ингредиенты на 4-5 порций:

  • 3 болгарских перца
  • 2 больших томата или черри;
  • 2 головки чеснока
  • перец средней остроты
  • растительное масло;
  • ароматные травы, соль;
  • 50-70 г сливок;
  • 450-500г макарон;
  • 100-130 твердого сыра или брынзы;
  • 100-120 г бекона.

Способ приготовления:

  1. Сладкие перцы разрезаем пополам, удаляем семена и средину. Выкладываем их на фольгу и противень вверх кожурой. Добавляем к ним целые томаты, надрезанную головку чеснока с растительным маслом, острый перец и травы. Сдабриваем все специями и поливаем маслом.
  2. Овощи запекаем под верхним грилем 20 минут, пока кожура перцев не почернеет, после чего накрываем пищевой пленкой и оставляем остывать.
  3. После сладкие перцы и томаты зачищаем от кожуры, чеснок выжимаем. Отправляем все в блендер вместе с образовавшимся соком и перебиваем все в однородную смесь.
  4. На сковороде обжариваем бекон, добавляем овощной соус, сливки, при необходимости добавляем соль, немного чабреца или орегано.
  5. Макароны отвариваем в подсоленной воде до готовности, сцеживаем, отправляем их в сковороду к соусу. Туда же по необходимости добавляем немного воды, тертый сыр и подаем к столу.

Также рекомендуем приготовить макароны с тыквой и беконом по рецепту "Телеграфа". Вас поразит этот невероятный вкус.

Теги:
#Рецепт #Соус #Макароны #Готовим дома