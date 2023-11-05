Макароны по этому рецепту получатся не хуже, чем у Ярославского
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Этот рецепт точно станет любимым
Макароны — это чуть ли не самый популярный гарнир на нашем столе. Если вы уже готовили мясной соус к ним, то самое время разнообразить меню.
Сегодня мы с украинским шеф-поваром Владимиром Ярославским приготовим макароны с особым соусом из печеных овощей: томатов и перцев. Этот рецепт точно станет любимым и за его простоту приготовления, и за вкус.
Как приготовить самые простые осенние макароны с соусом
Ингредиенты на 4-5 порций:
- 3 болгарских перца
- 2 больших томата или черри;
- 2 головки чеснока
- перец средней остроты
- растительное масло;
- ароматные травы, соль;
- 50-70 г сливок;
- 450-500г макарон;
- 100-130 твердого сыра или брынзы;
- 100-120 г бекона.
Способ приготовления:
- Сладкие перцы разрезаем пополам, удаляем семена и средину. Выкладываем их на фольгу и противень вверх кожурой. Добавляем к ним целые томаты, надрезанную головку чеснока с растительным маслом, острый перец и травы. Сдабриваем все специями и поливаем маслом.
- Овощи запекаем под верхним грилем 20 минут, пока кожура перцев не почернеет, после чего накрываем пищевой пленкой и оставляем остывать.
- После сладкие перцы и томаты зачищаем от кожуры, чеснок выжимаем. Отправляем все в блендер вместе с образовавшимся соком и перебиваем все в однородную смесь.
- На сковороде обжариваем бекон, добавляем овощной соус, сливки, при необходимости добавляем соль, немного чабреца или орегано.
- Макароны отвариваем в подсоленной воде до готовности, сцеживаем, отправляем их в сковороду к соусу. Туда же по необходимости добавляем немного воды, тертый сыр и подаем к столу.
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