Блины будете готовить только для этого салата: его будут есть килограммами

Готовь и даже не откладывайте!

Вряд ли найдется человек, который не любит салаты. Ведь среди всего многообразия рецептов этого блюда каждый может найти блюдо себе по вкусу, да готовятся они просто. Вам просто нужно нарезать все ингредиенты, смешать их, добавить заправку – и готово.

Сегодня вместе с "Бабусиними рецептами" приготовим салат с… яичными блинчиками. Такой необычный рецепт поразит ваши вкусовые рецепторы и сердце.

Как приготовить салат с яичными блинчиками

Ингредиенты:

ветчина – 250 г;

куриное филе – 300 г;

корейская морковь – 300 г;

пекинская капуста – 1 шт.;

майонез;

соль – ½ ч. л.;

яйца – 3 шт.;

мука – 2 столовые ложки;

подсолнечное масло – ч. л.

Способ приготовления:

Яйца взбейте в миске, влейте подсолнечное масло, добавьте масло и муку. Полученную массу тщательно перемешайте и пожарьте из нее 3 тонких яичных блинчика. Дайте им немного остыть, скрутите в рулеты и нарежьте тонкими кусочками. Пекинскую капусту нашинкуйте, филе нарежьте небольшими кусочками, ветчину — небольшой соломкой. Все ингредиенты смешайте в салатнике вместе с корейской морковью, заправите майонезом, посолите и тщательно перемешайте.

Майонез рекомендуем приготовить по рецепту "Телеграфа". Это не только быстро и вкусно, но еще и полезно.