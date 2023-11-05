Печень по этому рецепту получится невероятной: просто приготовьте ее в японском стиле
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Так печень вы еще не готовили
Печень – продукт полезный и дешевый, поэтому это очень хорошая альтернатива мясу. Печень можно жарить, готовить ее в духовке, запекать непревзойденный печеночный шашлык.
Shuba предлагает подать печень как самостоятельное блюдо, приготовив ее в японском стиле с соевым соусом и имбирем. В рецепте указан куриный продукт, однако вы можете приготовить блюдо из индюшиной или свиной печени. Различные специи, водоросли и соусы дополняют блюдо и создают приятный хруст.
Как приготовить куриную печень в японском стиле
Ингредиенты на 3 порции:
- печень куриная — 500 г;
- соус соевый — 4 ст. л.;
- растительное масло — 2 ст. л.;
- перец болгарский красный — 1 шт.;
- лук зеленый — 10 г;
- корень имбиря свежий — 10 г;
- чеснок, зубчики — 1 шт.;
- сахар — 2 ст. л.
- кунжут белый, черный перец — по вкусу.
Способ приготовления:
- Куриную печень тщательно промойте под проточной водой несколько раз, очистите от излишнего жира и пленок. Сложите в миску, добавьте 2 ст. л. соевого соуса и оставьте на полчаса.
- В сковороду с разогретым растительным маслом положите печень, обжарьте ее около 5 минут. Добавьте нарезанный соломкой болгарский перец.
- Корень имбиря натрите на мелкую терку. Зеленый лук мелко порежьте. Добавьте их в сковороду и обжаривайте в течение 2 минут.
- В готовую печень добавьте перец, оставшийся соевый соус и сахар. Все перемешайте, посыпьте кунжутом и подавайте к столу.
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