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Печень по этому рецепту получится невероятной: просто приготовьте ее в японском стиле

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Удивить близких можно даже обычной печенью
Удивить близких можно даже обычной печенью. Фото shuba.life

Так печень вы еще не готовили

Печень – продукт полезный и дешевый, поэтому это очень хорошая альтернатива мясу. Печень можно жарить, готовить ее в духовке, запекать непревзойденный печеночный шашлык.

Shuba предлагает подать печень как самостоятельное блюдо, приготовив ее в японском стиле с соевым соусом и имбирем. В рецепте указан куриный продукт, однако вы можете приготовить блюдо из индюшиной или свиной печени. Различные специи, водоросли и соусы дополняют блюдо и создают приятный хруст.

Как приготовить куриную печень в японском стиле

Ингредиенты на 3 порции:

  • печень куриная — 500 г;
  • соус соевый — 4 ст. л.;
  • растительное масло — 2 ст. л.;
  • перец болгарский красный — 1 шт.;
  • лук зеленый — 10 г;
  • корень имбиря свежий — 10 г;
  • чеснок, зубчики — 1 шт.;
  • сахар — 2 ст. л.
  • кунжут белый, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

  1. Куриную печень тщательно промойте под проточной водой несколько раз, очистите от излишнего жира и пленок. Сложите в миску, добавьте 2 ст. л. соевого соуса и оставьте на полчаса.
  2. В сковороду с разогретым растительным маслом положите печень, обжарьте ее около 5 минут. Добавьте нарезанный соломкой болгарский перец.
  3. Корень имбиря натрите на мелкую терку. Зеленый лук мелко порежьте. Добавьте их в сковороду и обжаривайте в течение 2 минут.
  4. В готовую печень добавьте перец, оставшийся соевый соус и сахар. Все перемешайте, посыпьте кунжутом и подавайте к столу.

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