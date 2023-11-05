Печень по этому рецепту получится невероятной: просто приготовьте ее в японском стиле

Так печень вы еще не готовили

Печень – продукт полезный и дешевый, поэтому это очень хорошая альтернатива мясу. Печень можно жарить, готовить ее в духовке, запекать непревзойденный печеночный шашлык.

Shuba предлагает подать печень как самостоятельное блюдо, приготовив ее в японском стиле с соевым соусом и имбирем. В рецепте указан куриный продукт, однако вы можете приготовить блюдо из индюшиной или свиной печени. Различные специи, водоросли и соусы дополняют блюдо и создают приятный хруст.

Как приготовить куриную печень в японском стиле

Ингредиенты на 3 порции:

печень куриная — 500 г;

соус соевый — 4 ст. л.;

растительное масло — 2 ст. л.;

перец болгарский красный — 1 шт.;

лук зеленый — 10 г;

корень имбиря свежий — 10 г;

чеснок, зубчики — 1 шт.;

сахар — 2 ст. л.

кунжут белый, черный перец — по вкусу.

Способ приготовления:

Куриную печень тщательно промойте под проточной водой несколько раз, очистите от излишнего жира и пленок. Сложите в миску, добавьте 2 ст. л. соевого соуса и оставьте на полчаса. В сковороду с разогретым растительным маслом положите печень, обжарьте ее около 5 минут. Добавьте нарезанный соломкой болгарский перец. Корень имбиря натрите на мелкую терку. Зеленый лук мелко порежьте. Добавьте их в сковороду и обжаривайте в течение 2 минут. В готовую печень добавьте перец, оставшийся соевый соус и сахар. Все перемешайте, посыпьте кунжутом и подавайте к столу.

Также из печени рекомендуем приготовить фантастические котлеты по рецепту "Телеграфа". Вы не оторветесь, пока все не съедите.