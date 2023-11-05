Настоящий вкус осени: вкусный грушевый пирог

Такой пирог ни одну сладкоежку не оставит равнодушным

В сезон груш можно приготовить не только сгущенку из этих фруктов, но и испечь вкусный пирог. Он получается настолько вкусным, что мгновенно исчезает из тарелок.

Выпечка будет смаковать во время семейного чаепития или посиделок с подругами. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".

Как приготовить грушевый пирог.

Ингредиенты:

3 яйца;

180 г сахара;

125 г натурального йогурта;

100 г сливочного масла;

50 мл молока;

250 г муки;

15 г разрыхлителя теста;

сок половины лимона;

80 г черного шоколада;

40 г любимых орехов;

щепотка соли;

Способ приготовления:

Груши промыть, почистить и нарезать. Выжать на них лимонный сок и перемешать. Шоколад измельчить ножом, добавить к грушам. В отдельной миске яйца взбить с сахаром. Добавить йогурт, муку, масло, молоко, разрыхлитель теста, перемешать до однородной консистенции. Груши выложить в форму для запекания, залить тестом. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут.

А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить ароматный медовый пирог на скорую руку. Выпечка получается очень мягкой, пышной, ароматной, с опьяняющим вкусом меда.