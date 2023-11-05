Настоящий вкус осени: вкусный грушевый пирог
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Такой пирог ни одну сладкоежку не оставит равнодушным
В сезон груш можно приготовить не только сгущенку из этих фруктов, но и испечь вкусный пирог. Он получается настолько вкусным, что мгновенно исчезает из тарелок.
Выпечка будет смаковать во время семейного чаепития или посиделок с подругами. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".
Как приготовить грушевый пирог.
Ингредиенты:
- 3 яйца;
- 180 г сахара;
- 125 г натурального йогурта;
- 100 г сливочного масла;
- 50 мл молока;
- 250 г муки;
- 15 г разрыхлителя теста;
- сок половины лимона;
- 80 г черного шоколада;
- 40 г любимых орехов;
- щепотка соли;
Способ приготовления:
- Груши промыть, почистить и нарезать. Выжать на них лимонный сок и перемешать.
- Шоколад измельчить ножом, добавить к грушам.
- В отдельной миске яйца взбить с сахаром.
- Добавить йогурт, муку, масло, молоко, разрыхлитель теста, перемешать до однородной консистенции.
- Груши выложить в форму для запекания, залить тестом.
- Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут.
А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить ароматный медовый пирог на скорую руку. Выпечка получается очень мягкой, пышной, ароматной, с опьяняющим вкусом меда.