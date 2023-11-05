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Настоящий вкус осени: вкусный грушевый пирог

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Автор
Простой в приготовлении, но очень вкусный и нежный пирог со свежими грушами
Простой в приготовлении, но очень вкусный и нежный пирог со свежими грушами. Фото odnaminyta.com

Такой пирог ни одну сладкоежку не оставит равнодушным

В сезон груш можно приготовить не только сгущенку из этих фруктов, но и испечь вкусный пирог. Он получается настолько вкусным, что мгновенно исчезает из тарелок.

Выпечка будет смаковать во время семейного чаепития или посиделок с подругами. А рецептом с нами поделились на Instagram-странице "thefoodhub.by_ilona".

Как приготовить грушевый пирог.

Ингредиенты:

  • 3 яйца;
  • 180 г сахара;
  • 125 г натурального йогурта;
  • 100 г сливочного масла;
  • 50 мл молока;
  • 250 г муки;
  • 15 г разрыхлителя теста;
  • сок половины лимона;
  • 80 г черного шоколада;
  • 40 г любимых орехов;
  • щепотка соли;

Способ приготовления:

  1. Груши промыть, почистить и нарезать. Выжать на них лимонный сок и перемешать.
  2. Шоколад измельчить ножом, добавить к грушам.
  3. В отдельной миске яйца взбить с сахаром.
  4. Добавить йогурт, муку, масло, молоко, разрыхлитель теста, перемешать до однородной консистенции.
  5. Груши выложить в форму для запекания, залить тестом.
  6. Выпекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 50 минут.

А если вы любите вкусные пироги, рекомендуем также приготовить ароматный медовый пирог на скорую руку. Выпечка получается очень мягкой, пышной, ароматной, с опьяняющим вкусом меда.

Теги:
#Выпечка #Груши #Готовим дома #Пиріг