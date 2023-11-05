Всего три ингредиента - и воздушные безе на вашем столе: вкус, как в детстве

Простой десерт для всех сладкоежек

Безе любят многие, но мало кто решается его готовить. Однако готовится оно довольно просто, если соблюдать технологию.

Безешки получаются сладкими, воздушными, практически невесомыми. А рецептом с нами поделились на портале "Лайфхакер".

Как приготовить безе

Ингредиенты:

Сахар — 1 стакан;

Яичный белок — 4 шт.;

Ванилин по вкусу.

Способ приготовления:

Охлажденные белки выложить в глубокую миску и начать взбивать понемногу добавляя сахар. Добавить ванилин и продолжить взбивать до тех пор, пока саxар полностью не растворится и масса не приобретет вязкость и густоту. Специальным шприцем или просто ложкой выложить безешки на застеленный пергаментов противень. Запекать в предварительно разогретой до 120 градусов духовке примерно полтора часа. Важно соблюдать именно такую температуру, чтобы безе не потрескалось.

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