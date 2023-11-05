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Захотите готовить снова и снова: невероятная закуска из обычного картофеля

Автор
Мария Швец Мария Швец
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Румяная картошечка под сырной корочкой - прекрасный гарнир на все случаи жизни
Румяная картошечка под сырной корочкой - прекрасный гарнир на все случаи жизни. Фото vitok.ua

Невероятно вкусная запечённая картошка под ароматной хруcтящей корочкой из сыра, сливочного масла, зелени и чеснока

Картофель не зря называют "вторым хлебом". Если дома есть хоть немного картошки – вкусный ужин вам гарантирован.

Его можно отварить, пожарить, запечь или приготовить интересную закуску. Одним из таких рецептов с нами поделились в Telegram-канале "Домашние рецепты".

Как приготовить "Волшебный картофель"

Ингредиенты:

  • Картофель
  • Чеснок
  • Соль
  • Смесь перцев
  • Оливковое масло
  • Тёртый сыр
  • Шафран

Способ приготовления:

  1. Крупный картофель хорошо промыть и отварить.
  2. Тем временем выдавить чеснок через пресс, добавить соль, шафран и смесь перцев, перемешать.
  3. Добавить оливковое масло, перемешать.
  4. Картофелины выложить на противень, застеленный пергаментом, раздавить стаканом.
  5. Смазать картофель специями, посыпать тертым сыром.
  6. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.

А если вы любите картофель, рекомендуем также приготовить сытный ужин из пяти картофелин и горсти фарша. Это невероятно вкусно и сытно.

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#Картофель #Закуска #Готовим дома