Захотите готовить снова и снова: невероятная закуска из обычного картофеля
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Невероятно вкусная запечённая картошка под ароматной хруcтящей корочкой из сыра, сливочного масла, зелени и чеснока
Картофель не зря называют "вторым хлебом". Если дома есть хоть немного картошки – вкусный ужин вам гарантирован.
Его можно отварить, пожарить, запечь или приготовить интересную закуску. Одним из таких рецептов с нами поделились в Telegram-канале "Домашние рецепты".
Как приготовить "Волшебный картофель"
Ингредиенты:
- Картофель
- Чеснок
- Соль
- Смесь перцев
- Оливковое масло
- Тёртый сыр
- Шафран
Способ приготовления:
- Крупный картофель хорошо промыть и отварить.
- Тем временем выдавить чеснок через пресс, добавить соль, шафран и смесь перцев, перемешать.
- Добавить оливковое масло, перемешать.
- Картофелины выложить на противень, застеленный пергаментом, раздавить стаканом.
- Смазать картофель специями, посыпать тертым сыром.
- Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.
А если вы любите картофель, рекомендуем также приготовить сытный ужин из пяти картофелин и горсти фарша. Это невероятно вкусно и сытно.