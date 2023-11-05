Захотите готовить снова и снова: невероятная закуска из обычного картофеля

Невероятно вкусная запечённая картошка под ароматной хруcтящей корочкой из сыра, сливочного масла, зелени и чеснока

Картофель не зря называют "вторым хлебом". Если дома есть хоть немного картошки – вкусный ужин вам гарантирован.

Его можно отварить, пожарить, запечь или приготовить интересную закуску. Одним из таких рецептов с нами поделились в Telegram-канале "Домашние рецепты".

Как приготовить "Волшебный картофель"

Ингредиенты:

Картофель

Чеснок

Соль

Смесь перцев

Оливковое масло

Тёртый сыр

Шафран

Способ приготовления:

Крупный картофель хорошо промыть и отварить. Тем временем выдавить чеснок через пресс, добавить соль, шафран и смесь перцев, перемешать. Добавить оливковое масло, перемешать. Картофелины выложить на противень, застеленный пергаментом, раздавить стаканом. Смазать картофель специями, посыпать тертым сыром. Запекать в предварительно разогретой до 180 градусов духовке около 15 минут.

А если вы любите картофель, рекомендуем также приготовить сытный ужин из пяти картофелин и горсти фарша. Это невероятно вкусно и сытно.