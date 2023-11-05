Втрое ароматнее магазинной: как приготовить домашнюю горчицу
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Соус получается очень вкусным и ароматным
Мы рассказывали, как приготовить домашний майонез и кетчуп из настоящих помидоров. Теперь делимся рецептом самодельной горчицы.
По рецепту, которым поделились на портале "Советница", она получается, ароматная и вкусная. То, что нужно к мясным закускам и не только. Если нет капустного, можно взять огуречный или даже помидорный рассол – главное, чтобы в нем не было уксуса.
Ингредиенты:
- 90 г горчичного порошка (6 столовых ложек)
- 250 г капустного рассола
- 0,5 чайной ложки сушеного имбиря
- 0,5 чайной ложки уксуса (9%)
- 0,5 чайной ложки лимонного сока
- 0,5 чайной ложки сахара
- 1 чайная ложка масла (без запаха)
Способ приготовления:
- Горчичный порошок просеиваем в миску. Всыпаем в него сушеный имбирь.
- Рассол для горчицы нужно обязательно подогреть, он должен быть горячим. Добавляем в горячую жидкость сок лимона, уксус и сахар.
- Сразу, небольшими порциями, вливаем горячий рассол в миску с горчичным порошком. Быстро размешиваем после каждого вливания.
- В заключение вливаем масло. С помощью рассола доводим горчицу до нужной консистенции – густой или более жидкой.
Переводим в банку, укутываем полотенцем, оставляем при комнатной температуре на 6 часов, а на следующие 6 часов ставим в холодильник. После этого соус можно пробовать. Горчица получается ароматная и очень острая – идеально к домашнему студню.