Втрое ароматнее магазинной: как приготовить домашнюю горчицу

Соус получается очень вкусным и ароматным

Мы рассказывали, как приготовить домашний майонез и кетчуп из настоящих помидоров. Теперь делимся рецептом самодельной горчицы.

По рецепту, которым поделились на портале "Советница", она получается, ароматная и вкусная. То, что нужно к мясным закускам и не только. Если нет капустного, можно взять огуречный или даже помидорный рассол – главное, чтобы в нем не было уксуса.

Ингредиенты:

90 г горчичного порошка (6 столовых ложек)

250 г капустного рассола

0,5 чайной ложки сушеного имбиря

0,5 чайной ложки уксуса (9%)

0,5 чайной ложки лимонного сока

0,5 чайной ложки сахара

1 чайная ложка масла (без запаха)

Способ приготовления:

Горчичный порошок просеиваем в миску. Всыпаем в него сушеный имбирь. Рассол для горчицы нужно обязательно подогреть, он должен быть горячим. Добавляем в горячую жидкость сок лимона, уксус и сахар. Сразу, небольшими порциями, вливаем горячий рассол в миску с горчичным порошком. Быстро размешиваем после каждого вливания. В заключение вливаем масло. С помощью рассола доводим горчицу до нужной консистенции – густой или более жидкой.

Переводим в банку, укутываем полотенцем, оставляем при комнатной температуре на 6 часов, а на следующие 6 часов ставим в холодильник. После этого соус можно пробовать. Горчица получается ароматная и очень острая – идеально к домашнему студню.