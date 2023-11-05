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Пикантный салатик на каждый день: рецепт простой закуски из трех ингредиентов

Автор
Мария Дума Мария Дума
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Автор
Такой салат можно приготовить раз и есть неделю
Такой салат можно приготовить раз и есть неделю. Фото Факты

Прекрасное дополнение к любому блюду

Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту на зиму. Теперь делимся рецептом маринованной капусты – она не будет свежей так долго, как квашеная, но все равно очень вкусная.

Рецептом поделились на портале"Школа Жизни". Из этого количества выйдет около 2,5 литров салата, который отлично хранится в холодильнике в течение нескольких дней.

Ингредиенты:

  • 1,5 кг капусты
  • 2 средние морковки
  • 2 средние луковицы
  • Для маринада:
  • 100 мл масла
  • 90 г сахара
  • 100 мл яблочного уксуса
  • 1,5 чайные ложки соли
  • 1 чайная ложка готовой горчицы

Способ приготовления:

  1. Капусту тоненько шинкуем. Морковь чистим, натираем на терке для моркови по-корейски.
  2. Лук чистим и нарезаем четвертькольцами. Выкладываем овощи в эмалированную кастрюлю, перемешиваем.
  3. Для маринада в отдельной кастрюльке смешиваем растительное масло, сахар, уксус, соль и горчицу. Ставим на огонь и доводим до кипения, после этого варим 5 мин.
  4. Сразу горячим маринадом заливаем капусту. Перемешиваем, оставляем на столе на 2 часа. За это время нужно 2-3 раза перемешать.
  5. Вы заметите, как капуста уменьшится в объеме. Раскладываем ее по банкам и другим емкостям, накрываем крышками, храним в холодильнике.

На следующий день капусточку можно пробовать. Также мы делились рецептом вкусного салата из свеклы.

Теги:
#Рецепт #Салат #Капуста #Маринад