Пикантный салатик на каждый день: рецепт простой закуски из трех ингредиентов
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Прекрасное дополнение к любому блюду
Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту на зиму. Теперь делимся рецептом маринованной капусты – она не будет свежей так долго, как квашеная, но все равно очень вкусная.
Рецептом поделились на портале"Школа Жизни". Из этого количества выйдет около 2,5 литров салата, который отлично хранится в холодильнике в течение нескольких дней.
Ингредиенты:
- 1,5 кг капусты
- 2 средние морковки
- 2 средние луковицы
- Для маринада:
- 100 мл масла
- 90 г сахара
- 100 мл яблочного уксуса
- 1,5 чайные ложки соли
- 1 чайная ложка готовой горчицы
Способ приготовления:
- Капусту тоненько шинкуем. Морковь чистим, натираем на терке для моркови по-корейски.
- Лук чистим и нарезаем четвертькольцами. Выкладываем овощи в эмалированную кастрюлю, перемешиваем.
- Для маринада в отдельной кастрюльке смешиваем растительное масло, сахар, уксус, соль и горчицу. Ставим на огонь и доводим до кипения, после этого варим 5 мин.
- Сразу горячим маринадом заливаем капусту. Перемешиваем, оставляем на столе на 2 часа. За это время нужно 2-3 раза перемешать.
- Вы заметите, как капуста уменьшится в объеме. Раскладываем ее по банкам и другим емкостям, накрываем крышками, храним в холодильнике.
На следующий день капусточку можно пробовать. Также мы делились рецептом вкусного салата из свеклы.