Пикантный салатик на каждый день: рецепт простой закуски из трех ингредиентов

Прекрасное дополнение к любому блюду

Мы рассказывали, как вкусно заквасить капусту на зиму. Теперь делимся рецептом маринованной капусты – она не будет свежей так долго, как квашеная, но все равно очень вкусная.

Рецептом поделились на портале"Школа Жизни". Из этого количества выйдет около 2,5 литров салата, который отлично хранится в холодильнике в течение нескольких дней.

Ингредиенты:

1,5 кг капусты

2 средние морковки

2 средние луковицы

Для маринада:

100 мл масла

90 г сахара

100 мл яблочного уксуса

1,5 чайные ложки соли

1 чайная ложка готовой горчицы

Способ приготовления:

Капусту тоненько шинкуем. Морковь чистим, натираем на терке для моркови по-корейски. Лук чистим и нарезаем четвертькольцами. Выкладываем овощи в эмалированную кастрюлю, перемешиваем. Для маринада в отдельной кастрюльке смешиваем растительное масло, сахар, уксус, соль и горчицу. Ставим на огонь и доводим до кипения, после этого варим 5 мин. Сразу горячим маринадом заливаем капусту. Перемешиваем, оставляем на столе на 2 часа. За это время нужно 2-3 раза перемешать. Вы заметите, как капуста уменьшится в объеме. Раскладываем ее по банкам и другим емкостям, накрываем крышками, храним в холодильнике.

На следующий день капусточку можно пробовать. Также мы делились рецептом вкусного салата из свеклы.