Просто возьмите бутылку: рецепт нереально вкусной домашней закуски, которая заменит вам все мясные нарезки

Такая мясная заготовка – отличное решение, если не хочется магазинной колбасы

Мы рассказывали, как приготовить вкуснейшую домашнюю колбасу из куриных окорочков. Теперь делимся рецептом мясной заготовки из свиной рульки. Такая колбаска получается невероятно вкусной.

Рецептом поделились на портале life.nv.ua. Секрет приготовления продукта, который будет отлично держать форму – в правильном применении бутылки.

Ингредиенты:

свиная рулька — 3 кг;

соль – 2 ст. л.;

лук репчатый — шт.;

черный перец – 5 горошин;

морковь — шт.;

лавровый лист – 3 шт.

Способ приготовления:

Внимательно очищаем свиную рульку, важно на этом этапе удалить все загрязнения из кожи. Выкладываем рульку в кастрюлю и заполняем ее водой, отвариваем в течение часа. Когда это время пройдет, добавляем к рульке воду вместе с нечищеным луком, морковью, черным перцем, солью и лавровым листом. Суммарно мясо должно готовиться в течение трех часов на минимальном огне. Когда рулька будет готова и остынет, ее следует отделить от кости, жилок и кожи. Часть бульона (половину стакана) процеживаем и добавляем в мясную массу. Туда же кладем выдавленный через пресс чеснок. Берем две двухлитровые бутылки, срезаем с них горлышки. Наполняем их мясной смесью (вместе с бульоном). Получаем заготовки колбасы и ставим в холодильник как минимум на 8 часов. Когда колбаса затвердеет, снимаем бутылки.

Колбаса, полученная таким образом, будет не только дешевле магазинных, но и вкуснее. Также мы делились рецептом вкусного паштета.