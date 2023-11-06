Перемешали - и на сковороду: феерический рецепт пончиков для доброго утра или нежданных гостей
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Вкуснятина без особых хлопот на кухне
Жареные пирожки – это лучший вариант для сытного завтрака. Готовить их достаточно легко, а результат получается потрясающим.
Если же вы хотите разнообразить свои завтраки, вместе с "Бабусиними рецептами" предлагаем приготовить яблочные пончики. Они идеально подойдут и для быстрого завтрака и для неожиданных гостей. Яблоки в них превратятся в мягкий вкусный крем и будут напоминать начинку. Попробуем?
Как приготовить яблочные пончики
Ингредиенты:
- кефир – 200 мл;
- сметана – 2 ст.л.;
- яйцо – 2 шт.;
- сахар – 2 ст. л.;
- соль – 1/3 ч. л.;
- разрыхлитель – 1 ч. л.;
- мука – 160 г;
- яблоки средние – 2-3 шт.;
- растительное масло – для жарки.
Способ приготовления:
- Для приготовления теста в глубокой миске соедините кефир и сметану. Перемешивая, добавьте в массу яйца, соль и сахар.
- Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, добавьте к другим ингредиентам и постепенно все смешайте в жидкую смесь.
- Яблоки помойте, очистите от кожи и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Добавьте их в тесто и тщательно перемешайте.
- Растительное масло налейте в глубокую сковороду или сотейник, разогрейте. С помощью ложки накладывайте тесто в сковороду и обжаривайте пончики на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
- Готовые пончики выложите на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла, и подавайте на стол.
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