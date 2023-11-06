Перемешали - и на сковороду: феерический рецепт пончиков для доброго утра или нежданных гостей

Вкуснятина без особых хлопот на кухне

Жареные пирожки – это лучший вариант для сытного завтрака. Готовить их достаточно легко, а результат получается потрясающим.

Если же вы хотите разнообразить свои завтраки, вместе с "Бабусиними рецептами" предлагаем приготовить яблочные пончики. Они идеально подойдут и для быстрого завтрака и для неожиданных гостей. Яблоки в них превратятся в мягкий вкусный крем и будут напоминать начинку. Попробуем?

Как приготовить яблочные пончики

Ингредиенты:

кефир – 200 мл;

сметана – 2 ст.л.;

яйцо – 2 шт.;

сахар – 2 ст. л.;

соль – 1/3 ч. л.;

разрыхлитель – 1 ч. л.;

мука – 160 г;

яблоки средние – 2-3 шт.;

растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

Для приготовления теста в глубокой миске соедините кефир и сметану. Перемешивая, добавьте в массу яйца, соль и сахар. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, добавьте к другим ингредиентам и постепенно все смешайте в жидкую смесь. Яблоки помойте, очистите от кожи и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Добавьте их в тесто и тщательно перемешайте. Растительное масло налейте в глубокую сковороду или сотейник, разогрейте. С помощью ложки накладывайте тесто в сковороду и обжаривайте пончики на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон. Готовые пончики выложите на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла, и подавайте на стол.

Если надоели пирожки, предлагаем приготовить капустный пирог по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете!