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Перемешали - и на сковороду: феерический рецепт пончиков для доброго утра или нежданных гостей

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Воздушные и вкусные пончики вы приготовите за 15 минут
Воздушные и вкусные пончики вы приготовите за 15 минут. Фото babusyni-retsepty

Вкуснятина без особых хлопот на кухне

Жареные пирожки – это лучший вариант для сытного завтрака. Готовить их достаточно легко, а результат получается потрясающим.

Если же вы хотите разнообразить свои завтраки, вместе с "Бабусиними рецептами" предлагаем приготовить яблочные пончики. Они идеально подойдут и для быстрого завтрака и для неожиданных гостей. Яблоки в них превратятся в мягкий вкусный крем и будут напоминать начинку. Попробуем?

Как приготовить яблочные пончики

Ингредиенты:

  • кефир – 200 мл;
  • сметана – 2 ст.л.;
  • яйцо – 2 шт.;
  • сахар – 2 ст. л.;
  • соль – 1/3 ч. л.;
  • разрыхлитель – 1 ч. л.;
  • мука – 160 г;
  • яблоки средние – 2-3 шт.;
  • растительное масло – для жарки.

Способ приготовления:

  1. Для приготовления теста в глубокой миске соедините кефир и сметану. Перемешивая, добавьте в массу яйца, соль и сахар.
  2. Просеянную муку смешайте с разрыхлителем, добавьте к другим ингредиентам и постепенно все смешайте в жидкую смесь.
  3. Яблоки помойте, очистите от кожи и сердцевины, нарежьте мелкими кубиками. Добавьте их в тесто и тщательно перемешайте.
  4. Растительное масло налейте в глубокую сковороду или сотейник, разогрейте. С помощью ложки накладывайте тесто в сковороду и обжаривайте пончики на среднем огне до золотистой корочки с обеих сторон.
  5. Готовые пончики выложите на салфетку, чтобы избавиться от лишнего масла, и подавайте на стол.

Если надоели пирожки, предлагаем приготовить капустный пирог по рецепту "Телеграфа". Попробуйте — и не пожалеете!

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