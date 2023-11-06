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Две свеклы, капуста и секретный ингредиент - ваш салат получится просто невероятным

Автор
Елена Мазун Елена Мазун
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Салат из простых продуктов получится потрясающим
Салат из простых продуктов получится потрясающим. Фото shkola-zhyttia.com.ua

Простое, полезное и сытное блюдо

Различные салаты мы готовим часто. Зимой очень популярны блюда из свеклы. И если вы уже даже готовили салат со свеклой и консервированной кукурузой, предлагаем еще один вариант.

"Бабусини рецепты" предлагают приготовить салат из свеклы и тунца. Такое необычное сочетание точно удивит и поразит не только ваших близких, но и семью. Такой простой, полезный и вкусный салат вы будете готовить и на праздники, и на семейные обеды.

Как приготовить салат из свеклы и тунца

Ингредиенты:

  • свекла – 2 шт.;
  • капуста квашеная – 150 г;
  • фасоль консервированная – 180 г;
  • тунец в собственном соке – 180 г;
  • огурцы маринованные – 2 шт.;
  • лук репчатый – 1 шт.;
  • укроп – 1 пучок;
  • петрушка – 1 пучок;
  • оливковое или подсолнечное масло – для заправки;
  • соль – щепотка.

Способ приготовления:

  1. Свеклу отвариваем до готовности, очищаем и натираем на большой терке.
  2. Лук чистим, нарезаем, выкладываем в сковороду с растительным маслом и жарим до прозрачности. Туда же отправляем квашеную капусту. Продолжаем обжаривать овощи.
  3. Маринованные огурцы нарезаем небольшими брусочками.
  4. Укроп и петрушку шинкуем.
  5. Смешиваем в салатнике свеклу, обжаренный лук и капусту, солим, заправляем маслом и тщательно перемешиваем готовый салат.

Предлагаем также приготовить салат из свеклы и консервированной фасоли по рецепту "Телеграфа". Он станет частым гостем на вашем столе.

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#Рецепт #Свекла #Салат #Готовим дома