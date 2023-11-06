Две свеклы, капуста и секретный ингредиент - ваш салат получится просто невероятным
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Простое, полезное и сытное блюдо
Различные салаты мы готовим часто. Зимой очень популярны блюда из свеклы. И если вы уже даже готовили салат со свеклой и консервированной кукурузой, предлагаем еще один вариант.
"Бабусини рецепты" предлагают приготовить салат из свеклы и тунца. Такое необычное сочетание точно удивит и поразит не только ваших близких, но и семью. Такой простой, полезный и вкусный салат вы будете готовить и на праздники, и на семейные обеды.
Как приготовить салат из свеклы и тунца
Ингредиенты:
- свекла – 2 шт.;
- капуста квашеная – 150 г;
- фасоль консервированная – 180 г;
- тунец в собственном соке – 180 г;
- огурцы маринованные – 2 шт.;
- лук репчатый – 1 шт.;
- укроп – 1 пучок;
- петрушка – 1 пучок;
- оливковое или подсолнечное масло – для заправки;
- соль – щепотка.
Способ приготовления:
- Свеклу отвариваем до готовности, очищаем и натираем на большой терке.
- Лук чистим, нарезаем, выкладываем в сковороду с растительным маслом и жарим до прозрачности. Туда же отправляем квашеную капусту. Продолжаем обжаривать овощи.
- Маринованные огурцы нарезаем небольшими брусочками.
- Укроп и петрушку шинкуем.
- Смешиваем в салатнике свеклу, обжаренный лук и капусту, солим, заправляем маслом и тщательно перемешиваем готовый салат.
Предлагаем также приготовить салат из свеклы и консервированной фасоли по рецепту "Телеграфа". Он станет частым гостем на вашем столе.